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不勝唏噓！尤伯祥曾是太陽花辯護律師 而今卻成黃國昌對立面！

大法官尤伯祥10日在憲法法庭與黃國昌交鋒的過程，引發外界熱議。（圖翻攝自直播）

大法官尤伯祥10日在憲法法庭與黃國昌交鋒的過程，引發外界熱議。（圖翻攝自直播）

2024/07/10 23:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭週三（10日）對立法院擴權法案，開庭進行聲請暫時處分案準備程序，大法官尤伯祥與立院機關代表、民眾黨黨團總召黃國昌在庭上交鋒的過程引發熱議。民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍透露，尤伯祥其實是當年太陽花學運的義務辯護律師。

尤伯祥10日在憲法法庭上點名黃國昌，直指黃針對禁止行政官員反質詢定義的解釋，根本是「以問答問」的片段引發網友熱議。張益贍10日晚間在Threads上PO出一張尤伯祥過去與黃國昌同框的新聞照片，透露尤伯祥其實就是318太陽花學運的義務辯護律師，「難怪一句話就KO國蔥！」

張益贍也以尤伯祥的視角感嘆：「10年前我站在你旁邊，10年後我依然在這裡，你卻已經背叛，站在我的對立面！」

網友紛紛表示，「黃國昌看到尤大法官時是不是想起當初是怎樣譴責黑箱？結果現在變成坐在下面為自己的黑箱找藉口辯論，難怪看到前輩心虛到到語無倫次」、「超諷刺的，然後柯文哲說黃國昌都沒變？」、「踢到真正的鐵板」、「別人都沒變，變的是偽君子！」

由 @yisan0519 發佈
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