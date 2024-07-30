為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

全國戶役政作業系統9成不再更新 審計部示警：潛藏高資安風險

審計部表示，依國家資通安全研究院今年3月13日發布的「漏洞警訊公告」指出，微軟公司Windows10專業版1809、21H2、22H2等作業系統存有高風險安全漏洞，甚至已遭駭客利用。（記者李文馨翻攝）

審計部表示，依國家資通安全研究院今年3月13日發布的「漏洞警訊公告」指出，微軟公司Windows10專業版1809、21H2、22H2等作業系統存有高風險安全漏洞，甚至已遭駭客利用。（記者李文馨翻攝）

2024/07/30 15:43

〔記者李文馨／台北報導〕資安問題對國家安全至關重要，據審計部112年度的中央政府總決算審核報告指出，全國各戶役政資訊系統中，有逾9成工作站作業系統版本微軟公司（Microsoft ）已不再支援更新，存有高風險安全漏洞，甚至已遭駭客利用，建議應適時規劃導入作業系統更新機制，以強化戶役政資訊系統整體資通安全防護能力。

根據內政部資料統計，截至今年2月底止，全國各戶役政工作站合計6945台，其安裝的作業系統版本包含Windows10專業版1803、1809、1903、21H2、22H2及企業版1809、21H2等，共計7種版本；不過據微軟官方網站公告，其中6687台（占比96.29％）的安裝作業系統版本，已陸續自109年12月8日至112年6月13日停止相關服務，除安全性更新外，不再提供技術支援。

審計部表示，依國家資通安全研究院今年3月13日發布的「漏洞警訊公告」指出，微軟公司Windows10專業版1809、21H2、22H2等作業系統存有高風險安全漏洞，已遭駭客利用，建議儘速確認並進行修復更新等，顯示作業系統版本於終止技術支援服務後，易被駭客發現及利用安全漏洞入侵電腦，潛藏資安風險較高。

審計部指出，根據內政部說明，考量戶役政資訊系統是在封閉網路環境中運作，較不易發生駭客攻擊事件，為求各工作站系統穩定工作，因此仍繼續使用不再支援更新之作業版本。

審計部強調，鑑於微軟將於明年10月14日停止所有Windows 10版的技術支援功能更新、安全性更新或修正程式服務，而全國所有裝置Windows 10版本的戶役政工作站，雖於封閉網路環境中運作，屆時仍須面臨不確定的資安風險。

內政部回應，已規劃於113年度辦理戶役政工作站作業系統更新計畫，先進行戶役政工作站作業系統更新測試，並確認戶役政系統功能可正常運作後，再循序更新各直轄市、縣市政府暨所轄戶役政作業單位戶役政工作站作業系統版本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國禁台灣農漁產品輸入 審計部：2022對中出口值衰退幅度39.53％
2024/07/30 13:12

中國禁台灣農漁產品輸入 審計部：2022對中出口值衰退幅度39.53％
審計部報告租金補貼遭詐領、溢發金額逾億 國土管理署：加強監管
2024/07/30 13:00

審計部報告租金補貼遭詐領、溢發金額逾億 國土管理署：加強監管

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
防無人機襲擾要港 海軍部署43具干擾槍守關鍵設施
2024/07/30 15:25

防無人機襲擾要港 海軍部署43具干擾槍守關鍵設施
海底電纜屢遭中國船破壞 審計部：2023年12件為歷年最高！
2024/07/30 13:41

海底電纜屢遭中國船破壞 審計部：2023年12件為歷年最高！

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播