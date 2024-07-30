全國戶役政作業系統9成不再更新 審計部示警：潛藏高資安風險

審計部表示，依國家資通安全研究院今年3月13日發布的「漏洞警訊公告」指出，微軟公司Windows10專業版1809、21H2、22H2等作業系統存有高風險安全漏洞，甚至已遭駭客利用。（記者李文馨翻攝）

2024/07/30 15:43

〔記者李文馨／台北報導〕資安問題對國家安全至關重要，據審計部112年度的中央政府總決算審核報告指出，全國各戶役政資訊系統中，有逾9成工作站作業系統版本微軟公司（Microsoft ）已不再支援更新，存有高風險安全漏洞，甚至已遭駭客利用，建議應適時規劃導入作業系統更新機制，以強化戶役政資訊系統整體資通安全防護能力。

根據內政部資料統計，截至今年2月底止，全國各戶役政工作站合計6945台，其安裝的作業系統版本包含Windows10專業版1803、1809、1903、21H2、22H2及企業版1809、21H2等，共計7種版本；不過據微軟官方網站公告，其中6687台（占比96.29％）的安裝作業系統版本，已陸續自109年12月8日至112年6月13日停止相關服務，除安全性更新外，不再提供技術支援。

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審計部表示，依國家資通安全研究院今年3月13日發布的「漏洞警訊公告」指出，微軟公司Windows10專業版1809、21H2、22H2等作業系統存有高風險安全漏洞，已遭駭客利用，建議儘速確認並進行修復更新等，顯示作業系統版本於終止技術支援服務後，易被駭客發現及利用安全漏洞入侵電腦，潛藏資安風險較高。

審計部指出，根據內政部說明，考量戶役政資訊系統是在封閉網路環境中運作，較不易發生駭客攻擊事件，為求各工作站系統穩定工作，因此仍繼續使用不再支援更新之作業版本。

審計部強調，鑑於微軟將於明年10月14日停止所有Windows 10版的技術支援功能更新、安全性更新或修正程式服務，而全國所有裝置Windows 10版本的戶役政工作站，雖於封閉網路環境中運作，屆時仍須面臨不確定的資安風險。

內政部回應，已規劃於113年度辦理戶役政工作站作業系統更新計畫，先進行戶役政工作站作業系統更新測試，並確認戶役政系統功能可正常運作後，再循序更新各直轄市、縣市政府暨所轄戶役政作業單位戶役政工作站作業系統版本。

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