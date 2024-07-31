真「好窄」！彰化北斗4層樓雙拼透天厝失火 釐清共隔44間

發生於今年7月30日彰化縣北斗鎮雙拼透天厝住宅火警，燒出內部隔間和頂樓加蓋違建承租等居住安全問題。（圖民眾提供）

2024/07/31 13:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天（7/30）造成3死3傷的彰化縣北斗鎮雙拼透天厝住宅火警，經過一夜初步釐清，兩棟含頂樓違建的4層樓高房子，共被隔成了44間房間出租，生活空間真「好窄」，宛如香港窮人居住的「鳥籠房」翻版。

彰化縣政府建設處今天表示，屋主擅自隔間增加居室單元，涉及變更使用及室內裝修部分，未依建築法提出申請，將依建築法91條裁罰6萬元到最重30萬元罰鍰。

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建設處指出，火災建築物位於北斗鎮都市計畫內，於1998年取得使用執照，為一棟3樓145坪的雙拼透天建築物。依使用執照所載，1樓為店鋪，2、3樓為住宅，現況一樓做機車行使用。另頂樓加蓋部分，從google街景圖判斷似係2021年增建，無違章查報紀錄，後續將責請北斗鎮公所依規定查報。

該起奪人命的火警事件，縣府相關局處室經過1夜追查後，今天證實，雙拼透天厝共隔了44間房間承租營業，其中，臨北斗鎮中山路一段右側的透天厝隔了16間，一樓機車店面、二樓屋主也是機車行老闆住宿、三樓隔8間、四樓也隔8間，而臨路左側這一棟則隔了28間，一樓右邊店面、左邊隔4間、二樓隔8間、三樓也隔8間、4樓也隔8間。初步計算，每間房間坪數以2至3坪為主，最多4坪，如香港人口稠密區窮人居住的「鳥籠房」，活動空間極其狹隘。

彰化縣政府初步釐清，北斗鎮雙拼含頂樓違建的4層樓高房子，共被隔成了44間房間出租，房間很小，活動空間狹隘。（圖民眾提供）

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