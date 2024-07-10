為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國會擴權釋憲案開審 黃國昌質疑「標的」要求許宗力闡明

憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，立法院則由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌（右）擔任機關代表。（記者廖振輝攝）

憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，立法院則由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌（右）擔任機關代表。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 16:54

〔記者陳彩玲／台北報導〕憲法法庭今開庭審理立院擴權法案釋憲案，立法院機關代表、民眾黨立委黃國昌一開始提問表示，憲法法庭通知書寫下，要聽取立法院意見，但又指屬言詞辯論的一環，讓相對人相當困惑準備標的是什麼？對此，許宗力僅回應，這次是為處理暫時處分行準備程序，時間寶貴，隨即諭知開庭審理。

憲法法庭今天下午2點準備開庭時，黃國昌突發言請求詢問程序事項，他表示，7月5日收到憲法法庭通知書，上頭事由是依《憲法訴訟法》、《憲法法庭審理規則》聽取立法院意見，但在說明注意事項中，又指屬於言詞辯論程序之一環，導致相對人這幾天相當困惑準備的標的是什麼？

黃國昌說，立法院被視為相對人指定機關，目前為止未收到任何聲請書，唯一能得知聲請人及他們提出附件的方法，只有聲請卷宗閱覽，但詳閱所有卷證，除了民進黨立法院黨團的聲請獲受理外，其餘3機關是否有受理也不清楚，他疑惑目前訴訟程序上，到底處於哪一階段，防禦對象到底是什麼，希望審判長加以闡明。

對此，許宗力表示，今天進行準備程序，根據審理規則規定，對於暫時處分可以行準備程序，相關通知、各聲請書都已上網或公告，「依我所知，您也已閱卷，我想可以開始進行今天的準備程序」。

黃國昌則回應，「不好意思，審判長….。」但立馬被許宗力打斷，許說：「今天就進行，時間寶貴」隨即諭知開始準備程序。

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，民進黨51名立委代表為黨團總召柯建銘（左）、幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱，書記長莊瑞雄（右）、立委沈伯洋到場旁聽。（記者廖振輝攝）

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，民進黨51名立委代表為黨團總召柯建銘（左）、幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱，書記長莊瑞雄（右）、立委沈伯洋到場旁聽。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
憲法法庭開審國會擴權法案 總統委任律師：若憲政秩序破壞將不可回復
2024/07/10 16:08

憲法法庭開審國會擴權法案 總統委任律師：若憲政秩序破壞將不可回復
率4綠委出席憲法法庭 柯建銘：有信心、尊重法官
2024/07/10 14:46

率4綠委出席憲法法庭 柯建銘：有信心、尊重法官

風靡23年 吳念真人間條件一重磅回歸
黃國昌質疑憲法法庭受理聲請程序 抱怨開庭前夕才閱卷
2024/07/10 14:52

黃國昌質疑憲法法庭受理聲請程序 抱怨開庭前夕才閱卷
國會擴權法案憲法法庭今開審 網路全程直播
2024/07/10 13:40

國會擴權法案憲法法庭今開審 網路全程直播

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播