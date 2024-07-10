國會擴權釋憲案開審 黃國昌質疑「標的」要求許宗力闡明

憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，立法院則由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌（右）擔任機關代表。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 16:54

〔記者陳彩玲／台北報導〕憲法法庭今開庭審理立院擴權法案釋憲案，立法院機關代表、民眾黨立委黃國昌一開始提問表示，憲法法庭通知書寫下，要聽取立法院意見，但又指屬言詞辯論的一環，讓相對人相當困惑準備標的是什麼？對此，許宗力僅回應，這次是為處理暫時處分行準備程序，時間寶貴，隨即諭知開庭審理。

憲法法庭今天下午2點準備開庭時，黃國昌突發言請求詢問程序事項，他表示，7月5日收到憲法法庭通知書，上頭事由是依《憲法訴訟法》、《憲法法庭審理規則》聽取立法院意見，但在說明注意事項中，又指屬於言詞辯論程序之一環，導致相對人這幾天相當困惑準備的標的是什麼？

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黃國昌說，立法院被視為相對人指定機關，目前為止未收到任何聲請書，唯一能得知聲請人及他們提出附件的方法，只有聲請卷宗閱覽，但詳閱所有卷證，除了民進黨立法院黨團的聲請獲受理外，其餘3機關是否有受理也不清楚，他疑惑目前訴訟程序上，到底處於哪一階段，防禦對象到底是什麼，希望審判長加以闡明。

對此，許宗力表示，今天進行準備程序，根據審理規則規定，對於暫時處分可以行準備程序，相關通知、各聲請書都已上網或公告，「依我所知，您也已閱卷，我想可以開始進行今天的準備程序」。

黃國昌則回應，「不好意思，審判長….。」但立馬被許宗力打斷，許說：「今天就進行，時間寶貴」隨即諭知開始準備程序。

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（記者廖振輝攝）

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，民進黨51名立委代表為黨團總召柯建銘（左）、幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱，書記長莊瑞雄（右）、立委沈伯洋到場旁聽。（記者廖振輝攝）

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