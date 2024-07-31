Telegram「SCP」社群散布少女猥褻影片被抄 逮站主、買賣家等331人

警方查扣行動電話、電腦主機、筆記型電腦、微型攝影機，及有關涉案性影像多達13.39T等相關證物。（記者邱俊福攝）

2024/07/31 13:55

〔記者邱俊福／台北報導〕情色偷拍「創意私房」論壇擔任幹部的黃姓男子，前年因認為分紅不均，離開論壇，便在Telegram通訊軟體先後創設「SCP」、「OAT」社群，採會員制，散布少女猥褻影片牟利，刑事局偵九大隊第一隊近期發動5波查緝行動，逮黃男以及旗下管理員、偷拍、買賣家等高達331人，當中林姓網站管理員在警方拘提時，發生畏罪爬氣窗墜樓身亡的憾事。

警方調查，33歲黃嫌離開「創意私房」論壇後，前年在Telegram通訊軟體先後創設「SCP」社群，採會員制，付費1500元3個月、2800元6個月，以及5000元為永久會員方式，讓會員觀看偷拍等少女猥褻影片，前年7月間，刑事局電信偵查大隊循線搗破，將多名買、賣家移送法辦。

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黃嫌在「SCP」被抄後，今年1月又另起爐灶，在Telegram通訊軟體又創設「OAT」社群，涉嫌製造、販賣及散布「阿銀」、「倪霸」、「小勃」、「藝術家」、「KZ」、「女生拍女生」、「青山」等多系列偷拍影片。

該社群由24歲林姓電腦工程師擔任管理員，而黃嫌除自己外，還招攬從事裝設音箱廖嫌等4人，負責前往餐廳、咖啡廳等地點，在廁所的馬桶蓋、水箱、垃圾桶裝設針孔，偷拍女子如廁畫面，以用來供給入會會員觀看。

而該社群入會費為200元泰達幣，可觀看一般片，入會後只要於社群購買影片超過600、1200、2500元泰達幣，付費愈高，觀看權限愈高，甚至可交換影片。

警方自本月22日至28日，就「SCP」社群進行金流清查，經查證確認後，針對負責人、管理員、協助洗錢的幣商，以及偷拍、買賣家展開5波搜索行動，逮捕黃嫌、廖嫌等5名涉及偷拍者、林姓網站管理員、2名幣商、3名賣家、320名買家，共331人，並查扣行動電話、電腦主機、筆記型電腦、微型攝影機，及有關涉案性影像多達13.39T等相關證物。

經查，「SCP」、「OAT」社群不法金流分別為800萬元、100萬元，訊後分依組織犯罪、兒童及少年性剝削防制條例、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

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