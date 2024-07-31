「創意私房」116人送辦 赫見3警察買家、2老師涉偷拍

警方查扣百萬元現金、手機、電腦、點鈔機、存摺、金融卡、銀聯卡、記憶卡硬碟、偷拍用攝影機、雲端硬碟證物共450G等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/07/31 11:36

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，近期發動2波搜索查緝、約談行動，共逮捕在台帳房張姓男子與其助理、賣家、買家、偷拍等116人，當中買家赫見3名員警、公務員、電腦工程師等遍布各行業，且有2名涉嫌裝針孔偷拍女學生如廁的老師，其中1名蘇姓補習班負責人遭約談送辦後，還從住家跳樓輕生，發生憾事。

警方調查，「創意私房」是由隱身中國、網路暱稱「老馬」所架設，30歲張男為大帳房、34歲朱男為小帳房，提供付費會員以匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」（價值等同人民幣），會員匯款帳戶後，張男2人便前往ATM或臨櫃領錢，再透過兩岸地下匯兌交付給「老馬」。

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該論壇為提供網路上不特定人士以付費方式加入會員，並由論壇會員提供性影像標價販賣，且其內容多標榜「台灣原創」，以吸引其他會員買家以論壇代幣「圖幣」進行購買。賣家於累積一定「圖幣」後，可以向「老馬」申請出金，並用虛擬貨幣泰達幣方式進行「返現」，以獲取販賣性影像的不法利益。

另「老馬」從賣家吸收1名許姓男子，作為助理，負責在影片上打上浮水印。警方發現，藝人黃子佼案為該論壇會員爆發後，上月4日該論壇就沒有新的影片，外傳是因負責人「老馬」在中國被逮，但警方目前無法證實。

刑事局科技犯罪防制中心經報請台中地檢署指揮偵辦後，今年6月、7月展開兩波全國同步掃蕩行動，共逮捕張男、朱男、許男，以及兒少性影像賣家5人與下游持有兒少性影像的買家105人、偷拍兒少性影像2人、散佈兒少性影像1人，共116人到案。

當中涉嫌於廁所裝設針孔偷拍的2人，除已跳樓輕生的蘇姓補習班負責人，還有一名於北部中小學任教的陳姓老師。

警方查扣百萬元現金、手機、電腦、點鈔機、存摺、金融卡、銀聯卡、記憶卡硬碟、偷拍用攝影機、雲端硬碟證物共450G等大批贓證物。全案依違反兒童及少年性剝削防制條例移送偵辦，主嫌張男與偷拍的陳男2人遭檢方聲押獲准。

張男等人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣裝有針孔的寶特瓶。（記者邱俊福攝）

警方查扣裝有針孔的芳香劑。（記者邱俊福攝）

警方查扣裝有針孔的打火機。（記者邱俊福攝）

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