創意私房案遭約談 補教老闆住家墜樓亡

（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市中和區昨日發生一起墜樓意外，一名蘇姓男子從住家大樓墜樓身亡。據查，蘇男是台中一家補習班的負責人，同時也是未成年色情影片網站「創意私房」的會員，近日因此遭到檢警約談，其電腦、硬碟也遭查扣；至於他昨天上午從家中墜樓，送醫不治，應無外力因素，確切墜樓原因還有待進一步釐清。

此外，本月八日也有一名創意私房幹部、從事電子工程師的林姓男子，在新北市板橋新板特區被檢警拘提時，他佯稱要上廁所，想從廁所窗戶脫逃，不慎從十九樓墜落死亡，沒想到事隔數日，又傳出創意私房的成員墜樓死亡。

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刑事局指出，本月十七日由台中地檢署指揮偵辦一件違反兒少性剝削防制條例案件，由新北市警局執行搜索拘提蘇男，現場查扣相關證物，隔日由指揮檢察官聲請羈押，當日台中地院裁定以「無管轄權」為由請回。

昨天上午新北市警中和分局接獲通報，轄區發生墜樓案，發覺送醫不治的墜樓男子是蘇男。

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