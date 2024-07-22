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踢爆PTT藏「蘿莉控板」！她驚見曬女童偷拍照、意淫芭蕾少女

「德州媽媽」踢爆PTT上有「蘿莉控板」，專門偷拍小孩和分享小孩跳芭蕾幾乎露點的影片。（圖擷取自臉書）

「德州媽媽」踢爆PTT上有「蘿莉控板」，專門偷拍小孩和分享小孩跳芭蕾幾乎露點的影片。（圖擷取自臉書）

2024/07/22 22:20

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名41歲蘇姓男子為台中一家補習班的負責人，同時也是現任PTT站務站長。然而，他被查出為「創意私房」的會員後，於19日在住家大樓畏罪跳樓身亡。對此，網紅「德州媽媽」發文踢爆PTT上其實有「蘿莉控板」，專門偷拍小孩和分享小孩跳芭蕾幾乎露點的影片，吸引一堆變態意淫。

網紅「德州媽媽沒有崩潰」昨（21）日晚間在臉書爆料，PTT上有個板叫「KODOMO」，就是蘿莉控板。板內偷渡著偷拍路人小孩的照片，特別搜集其他小孩吐舌頭的合集引出一些變態意淫，表面上討論芭蕾體操，但他們都會特別去找影片中幾乎露點的地方。

根據德州媽媽截圖「KODOMO」的貼文內容顯示，可見板上網友直言，偷拍與光明正大拍，他更喜歡遠遠偷拍，並放上偷拍小孩的照片稱，「在美國偷拍蘿莉壓力真大」、「可惜戴墨鏡沒辦法拍到臉」。另外，還有網友分享國內外小學女童跳芭蕾舞、幫女童按摩的影片，甚至標記出一些快露點的畫面。

德州媽媽坦言，這件事我已經知道很久了，所有人都叫我不要發，因為這樣會讓我的粉專暴露在高風險之下，但現在這個時機又讓我覺得now or never ，不想因為可能改變不了什麼就靜默。

對此，德州媽媽認為，PTT這個平台不是法外之地，當初還是在台大校內網域架的，用著學術網路資源，應遵守學術規範。「這樣的平台，為何可以讓KODOMO這種公然褻童版存在？」。並指出，這些恐怖帳號都很小心在規避，只能用輿論給PTT一點壓力了，希望大家可以廣傳幫高調。

貼文曝光後，令許多網友感到氣憤，紛紛留言表示，「噁爆」、「我好生氣…只能留言幫高調」、「這種討論區跟創意私房有何兩樣？」、「這一定要幫高調，小孩需要有安心成長的環境。」、「幫高調，看了超憤怒 原本以為這樣的人是少數，結果竟然這麼多，PTT應該儘快關閉該板，審核到底出了什麼問題」。

KODOMO板上的網友直言，偷拍與光明正大拍，他更喜歡遠遠偷拍，並放上偷拍小孩的照片。（圖擷取自臉書）

KODOMO板上的網友直言，偷拍與光明正大拍，他更喜歡遠遠偷拍，並放上偷拍小孩的照片。（圖擷取自臉書）

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