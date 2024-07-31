8月新制！健保年花20億擴大SMA用藥 遠程船員慢性病拿藥量放寬

健保署8月1日起擴大健保給付SMA用藥條件。（記者林惠琴攝）

2024/07/31 12:57

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署8月1日起擴大健保給付「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）用藥條件，預計250人受惠，每人每年藥費約660萬元，1年支出約20億元，同時社會保險司公布即將出海90日以上的遠洋漁船或國際航線船舶作業船員，放寬1次給予慢性病用藥量。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，此次擴大給付SMA用藥，主要包含從3歲以下發病放寬為18歲以下發病、取消上肢運動功能指標（RULM）大於等於15分規定、萬一出現不耐受情形開放可轉換1次用藥。

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黃育文指出，許多人誤以為此次擴增給付已適用全部SMA病人，但畢竟總額有經費限制，加上藥費昂貴，因此仍有一些功能性限制，不是完全開放，但已經高達9成患者用得到，全部的病患都用到是未來目標。

黃育文說明，此次擴大給付預計250人受惠，每人每年藥費約660萬元，1年支出約20億元，若加計原本已給付用藥人數，總計健保給付可達400人左右。

社會保險司也公布，8月1日起，遠洋漁船或國際航線船舶作業的船員，病情穩定且長期領取相同慢性病用藥，預定1個月內將出海作業90日以上，放寬得依其預定出海日數，1次開給180日以下的用藥量，有特殊情形經保險人認定者，得依該次預定出海日數開給用藥量，不受180日的限制，但基於用藥安全考量，處方不包括抗生素、假麻黃素及第一級至第三級管制藥品用藥。

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