何謂反質詢？大法官尤伯祥開電黃國昌：你的答辯是「以問答問」！

大法官尤伯祥10日在憲法法庭點名黃國昌，直指黃國昌針對反質詢疑問所給出的解釋是「以問答問」。（圖翻攝自「Judicial Yuan 司法院影音」YT；本報合成）

2024/07/10 19:08

首次上稿 07/10 18:42

更新時間 07/10 19:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭今天（10日）下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分。就立法院機關代表、民眾黨立委兼黨團總召黃國昌針對反質詢的解釋，被大法官尤伯祥當場「慘電」，直言黃國昌面對有關該問題的質疑，根本是「以問答問」！

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大法官尤伯祥今天在憲法法庭上點名黃國昌：「我注意到您的答辯書第10頁有主張說質詢並未違反明確性原則，所以反質詢也不會違反明確性原則，您是這樣講的，這樣的陳述其實在我看起來是以問答問。」

「貴院就《職權行使法》25條第1項修正增訂『（行政官員）不得反質詢』，目的就是要禁止被質詢者以問答問⋯⋯但是就法律明確性原則所要求的『可預見性』來講，適用對象還是需要一個明確的定義，不然的話（官員）不知道怎麼去接受質詢。所以我想跟您確定一下，你們現在可不可以給反質詢下一個定義？或是你們主張這是一個不確定的法律概念，那至少要有一個概念核心，那概念核心是什麼？」

「如果按照您答辯書同一頁的第3到5行，容我引述一下，您說『受質詢行政官員應該要理性的為政策辯護，憲法及法律並沒有賦予行政官員質詢立法委員的權力，被質詢人是不得為反質詢之行為』，這段話我理解下來，您是說反質詢是指行政官員質詢立法委員？」

「那如果是這樣的話，我有點疑惑，鑑於我國不是內閣制，立委不可能是政策的制定或執行者，所以立委沒有什麼政策需要去辯護的。而目前憲法跟立法院的《職權行使法》還有議事規則也都沒有行政官員去質詢立委的環節，那麼反質詢如何可能發生？如果不可能發生這種反質詢，幹嘛訂這個規定？這我就越看越不太懂。」

尤伯祥的發言曝光後隨即引發討論，政治工作者周軒大讚「尤大法官反殺黃國昌！」；民進黨立委王定宇也分享這段過程，直言「尤大法官要黃國昌給出一個反質詢的定義，黃國昌開始問A答B……在真的有法學素養的大法官面前，『自認』法律專家的藍白哼哈『我最大』二將（指翁曉玲、黃國昌）的『虛』，都將一一現形！」

另外，周軒補充表示，針對尤伯祥要求說明清楚反質詢定義，黃國昌直至退庭前都沒有正面回答，因此尤伯祥提醒：「我剛剛有問一個關於反質詢的問題，不過黃國昌委員好像還沒有回答，那是不是之後你再用書狀的方式補充你的回答給我，謝謝」。周軒忍不住酸：「黃國昌以為可以閃過去，結果大法官沒有要放過你啊！」

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