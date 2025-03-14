檢調今搜索傅崐萁花蓮豪宅 傳與「競選小物修容組」有關

傅崐萁豪宅今天被檢調搜索，傳先搜旁邊紅色屋頂管家住處，再搜豪宅。（記者花孟璟攝）

2025/03/14 12:48

首次上稿 12:48

更新時間 13:25（新增：北檢說法）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮的豪宅，今天早上9點被檢調大動作搜索，包括官邸旁管家住處、徐榛蔚傅崐萁官邸，前後約1小時，花蓮地檢署、調查局花蓮調查站都否認主導搜索；據傳是北檢指揮調查局北機站從台北派人至花蓮，原因疑似與競選小物修容組有關。

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據指出，搜索人員上午大約9點多到傅崐萁豪宅，下車後先到官邸旁的管家住處搜索約一小時，再前往隔壁的傅崐萁、徐榛蔚高樓豪宅搜索約1小時後從後門離開。

外傳搜索事由可能與競選小物有關；據悉傅崐萁曾提供國民黨立委各1萬組修容組，但藍委否認，強調為自行購買，但因查無實際購買金流、懷疑廠商開假發票，違反商業會計法涉嫌假交易，盼透過搜查追出資金來源及金流及是否涉及中共滲透。

不過北檢稍晚證實，上午的搜索沒有搜傅崐萁住處。北檢指出，上月接獲民眾告發戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，經承辦檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站，2月27日持法院核發之搜索票，搜索蘇姓等被告、戰天下公司等共5處所；再於3月11日及今天持法院核發之搜索票，搜索戰天下負責人被告李翠雲的台中、花蓮居所等共3處所，案由檢察官持續調查釐清中。

傅崐萁豪宅今天被搜索。（記者花孟璟攝）

國民黨立委傅崐萁花蓮住處今早被搜索，圖為他上午出席黨團大會情形。（記者叢昌瑾攝）

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