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李登輝逝世4週年 台聯五指山墓園追思民主之父

台灣團結聯盟、李登輝學校、李登輝之友會、高座之友會、台灣國等團體，前往汐止五指山國軍示範公墓的李登輝墓園追思致意。（記者陳奕劭攝）

台灣團結聯盟、李登輝學校、李登輝之友會、高座之友會、台灣國等團體，前往汐止五指山國軍示範公墓的李登輝墓園追思致意。（記者陳奕劭攝）

2024/07/30 15:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕今天（30日）是前總統李登輝逝世4週年，台灣團結聯盟、李登輝學校、李登輝之友會、高座之友會、台灣國等團體，前往汐止五指山國軍示範公墓的李登輝墓園追思致意，緬懷永遠的民主之父李登輝。

追思儀式中，美麗人聲合唱團帶來3首歌曲〈千風之歌〉、〈毋通嫌台灣〉、〈阿輝伯仔〉，在眾人悠揚的歌聲中，紀念李登輝為台灣民主帶來的貢獻，過程簡單隆重。

台聯黨主席周倪安表示，李登輝帶領台灣威權走向民主憲政，並在1990年代建立繁榮台灣的基礎，他在過程中的忍耐、以台灣大局為重的思考，足以作為現今政治人物的典範。卸任總統後，李登輝持續為正名台灣、政局安定奔走。促成台日深入交流，至今彌足可貴。

周倪安說，李登輝過去孤身一人在國民黨推行民主改革，2000年政黨輪替後，持續協助陳水扁、蔡英文總統，從中給予許多建議，但賴清德總統同樣面臨陳水扁時期朝小野大的困境，卻沒有李登輝在旁給予建議，但不管李登輝在不在，台灣還是得向前走，這是這一代人的責任。

周倪安指出，李登輝的遺志是促進台灣國家主權獨立，司法改革、教育改革、社會維新和心靈革命，期待在政局不安、朝野對立的今日，藉由追思李登輝，團結集思台灣未來建立正常國家的路。

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