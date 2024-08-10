貼文挺詹家姊妹破萬「怒」 十大傑出青年基金會發聲明表遺憾

十大傑出青年基金會趕搭奧運熱潮，貼出詹詠然、詹皓晴姊妹過往當選屆數，撰文鼓勵感謝，引來網友按「怒」、留言批評，基金會發聲明表達遺憾、虛心接受批評。（擷取自十大傑出青年基金會臉書）

2024/08/10 21:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕十大傑出青年基金會趕搭巴黎奧運熱潮，在臉書粉專貼出台灣選手獲獎屆數，包含戴姿穎、李洋、王齊麟、林昀儒、莊智淵等，不料，其中一則卻引來上萬名網友按「怒」，原來是詹詠然、詹皓晴姊妹的介紹文。基金會今（10日）傍晚聲明，該發文是對2人出賽表以感謝，若該文對當事人與大眾帶來負面影響及不諒解，深感遺憾。

詹詠然、詹皓晴姊妹今年代表台灣出賽巴黎奧運女子網球雙打，首戰被直落二淘汰，而詹家姊妹過往參賽記錄，以及在網球界的團隊合作表現等等，引發部分民眾觀感不佳；不料，十大傑出青年基金會2天前在臉書貼文，感謝第48屆得主詹詠然、第54屆得主詹皓晴，敘述她們承受巨大壓力，仍堅定選擇面對挑戰等，稱讚她們能被看見就是實力。

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不料，逆風挺詹家姊妹的貼文直接引發網友炸鍋，超過1萬多人在貼文按「怒」表情，留言持續質疑2人參賽資格，或罵或訕笑，「臉是自己丟的」、「謝淑薇不管技術面與態度都遠比詹家強太多」、「還有臉表揚耶」、「十大傑出的公信力可不可能因此而動搖？」等，還要十傑臉書小編隨機問路人看多少人認同詹家姊妹等等，留言數逼近8千則。

面對網路一片罵聲，十大傑出青年基金會粉專今天發布聲明，感謝各界關注該篇貼文，是向歷屆十傑當選人參與巴黎奧運致以感謝與敬意，若因該貼文對當事人與社會大眾觀感帶來負面影響及不諒解，基金會深感遺憾。十傑獎項是由青商總會每年組成評選委員會，宗旨是匯聚歷屆當選人能量，進一步貢獻社會，或許力有不逮，虛心接受各界關心、鼓勵、批評。

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