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黃國昌怨憲法法庭不公「有些疲憊」！小草幫抱屈想罷免大法官......

黃國昌11日抱怨，憲法法庭「「主辦、協辦、相關裁判都是同一邊的人」。（資料照）

黃國昌11日抱怨，憲法法庭「「主辦、協辦、相關裁判都是同一邊的人」。（資料照）

2024/07/11 18:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭昨天（10日）針對國會擴權法案開庭，進行暫時處分準備程序，立法院機關代表黃國昌、翁曉玲、吳宗憲被大法官問得無從招架，尤其黃國昌被大法官尤伯祥「洗臉」的過程受到熱烈討論。今天（11日）有消息傳出，民眾黨小草們在群組詢問如何罷免大法官，笑翻大批網友。

昨天在憲法法庭上，大法官們針對藍白強推之國會改革法案中的違憲爭議，向立院機關代表提問，黃國昌等人的回答讓人看了直搖頭，不少人直呼憲法法庭儼然是一面照妖鏡。尤其黃國昌被大法官尤伯祥直指，針對反質詢定義的答辯根本是「以問答問」，要求說明清楚，但黃國昌直至退庭前，都未正面回應，還被尤伯祥提醒都沒有回答，要求補書狀說明，引發熱議。

針對外界嘲諷被大法官「KO」，黃國昌今天受訪時語帶抱怨稱，如果有看完整場開庭直播的人，可以看出特定大法官有自己的態度，昨日憲法法庭聽取意見的程序，是否有尊重正當法律程序，相信明眼人看了都知道，「主辦、協辦、相關裁判都是同一邊的人的時候，當然會覺得疲憊。」至於是否覺得被尤伯祥針對，黃國昌稱尤伯祥發問的時間比給他們回答的時間還要長，他很負責任的回答問題，但最後被限制回答時間，甚至中間還被打斷，但他也沒辦法，只能照審判長指示，事後以書面補充。

也許是覺得黃國昌「被欺負」，今天傳出有小草在群組詢問如何罷免大法官。有鄉民今天在PTT轉傳據稱來自小草群組的聊天截圖，可以看到小草替黃國昌抱屈，「我看了大法官影片之後，覺得大法官真的垃圾，法律是死的，人是活的，本來就應該依照人民的需求去與時俱進，而不是一直在那邊咬文嚼字，雞蛋裡挑骨頭。國昌老師無奈地只能看直播留言，就表示國昌心中有人民，但大法官心中沒有」、「國昌老師講得比較聽得懂，而且有邏輯」，還有人直接問「怎樣才能罷免大法官？」

網友看完紛紛表示，「要多沒知識才會問這種問題？」、「大法官又不是選舉出來的，只對憲法負責，既不必向人民負責，也自然不存在被罷免，法學基本很難嗎？」、「無知真的很可怕」、「小草們的邏輯跟智商堪憂」、「藍白會講道理就不會一開始就亂貼大法官標籤了」、「這個確定不是在反串嗎？言論蠢得洽到好處」、「大法官的法官不是叫假的」、「就等館長登高一呼了」。

傳小草在群組詢問如何罷免大法官。（圖翻攝自PTT）

傳小草在群組詢問如何罷免大法官。（圖翻攝自PTT）

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