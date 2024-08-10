柯文哲的卡提諾商學院 黃智賢轟：這一家真當大家是小白？

民眾黨主席柯文哲。（資料照，記者劉信德攝）

2024/08/10 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日爭議不斷，除了總統大選募款經費、時樂公關假帳案、京華城案等爭議之外，其妻陳佩琪更自曝自己以兒子名義成立公司，遭社會撻伐。資深名嘴黃智賢也在臉書PO文，以「柯文哲的卡提諾商學院」一一臚列怒轟柯文哲：「這一家，真以為大家都是小白嗎？」

資深名嘴黃智賢在臉書PO文以「柯文哲的卡提諾商學院」分析，柯文哲2024年選舉，政治獻金的帳目被找到巨大的帳目不符，以及詭異的付款行為，比如數百萬的造勢場地費，廠商卻說，那不是場地費；接著又有一條幾百萬的帳目，廠商說，這條錢我可從來沒收到過，還有給木可公關的1300萬，一下子說是授權費，又改口。

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黃智賢說，本來柯營一直用「經過會計師簽證，已報監察院」做為擋箭牌，在沉默3天之後，柯文哲又說，「小額捐款太多，花費大量人力物力，難免有錯。」曾任立法院的超強會計師羅淑蕾直接說，「這不是錯帳，這是假帳。」今天下午要全面查帳，但是，找誰查呢？居然是找原班人馬來。

黃智賢指出，幫柯文哲簽證的端木正會計師「來頭很大」，他是民眾黨的中央委員，2024年（按，2020年）還是柯文哲提名的不分區立委，只是立委未遂，跟陳智菡一樣都是「備位立委」。台北市政府是富邦的大股東，所以可以派任獨董，柯文哲曾派任過的一個獨董，就是端木正，然後端木正還把拿到的獨董費，回捐給民眾黨，「是不是有高虹安助理費的既視感？」她直批，「可見端木正跟柯文哲的關係，是何等親近，等於找自己的左右手來簽證。這不符合會計師簽證的獨立精神吧」。

黃智賢稱，柯文哲從從政以前，到10年後的現在，一直呈現對金錢的濃厚興趣。「雖然嘴裡講的是愛人民，行動，一直是愛錢。包括新竹買農特地養錢、包括一直想把政治當作商業模式經營」。

黃智賢表示，柯文哲還被發現他兒子在台玻大樓二樓開了一家公司，結果卻讓老婆陳佩琪出來頂缸，陳佩琪出面承認，是自己用別人名字成立公司。陳佩琪是公務員，9月才退休，公務員用兒子開一家人頭公司，「這是卡提諾犯罪教學嗎？」。

黃智賢怒轟，「身為公司負責人的兒子，不用親自到銀行開公司戶？公司要開在台玻二樓，不需要屋主台玻同意，並且提供法律文件？要台玻同意，不需要柯文哲出面？這一家，真以為大家都是小白？」

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