酸爆柯文哲！游淑慧：一直選一直賺 難怪要「義無反顧拚一次」

柯文哲參選總統抽號次抽中1號，在中選會門口與民眾黨幕僚一同高呼口號「義無反顧拚1次」。（資料照，記者朱沛雄攝）

2024/08/10 19:13

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實疑「作假帳」，民眾黨上午稱「申報帳務瑕疵」，將全面清查、儘速補正資料。國民黨台北市議員游淑慧發文大酸，真的是157的智商，才想得出來的招數，自開公司、虛偽交易，把公款政治獻金洗成自己的政治現金，如今還把兒子拖下水變人頭，一直選、一直賺，難怪要「義無反顧拚一次」。

民眾黨主席柯文哲近日爭議事件連環爆，包含京華城容積暴增案、疑用親信開公關公司洗錢、妻子陳佩琪拿兒子當人頭開公司涉違「公務員服務法」、競選經費遭廠商揭露做近千萬假帳等，引起各界批評，質疑柯文哲公開透明喊假的。

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當年柯文哲競選總統時，高喊「義無反顧拚一次」，游淑慧批評，一直選、一直賺，難怪要義無反顧拚一次，還要一直駡別人貪，有一種人犯法在執法人員眼中是標準的無賴犯法，一般人犯錯會心虛認錯檢討，無賴者則是不道歉不檢討，開始扯「前面的車也超速，你怎麼不抓他？」

游淑慧認為，潑別人漆、轉移自己犯罪的本質，這種是惡上加惡，管不好自己卻要管別人？真的是很自以為是的一家人，感覺又是一對金事夫妻。

柯文哲抽完號次發言時，背後高舉「義無反顧拚1次」標語。（資料照，記者朱沛雄攝）

柯文哲登記參選時也背後高舉「義無反顧拚一次」標語。（資料記，記者方賓照攝）

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