柯文哲競選經費爭議延燒！ 顏若芳籲民間公司查帳 免被反咬
〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實疑「作假帳」，民進黨台北市議員顏若芳今指出，柯文哲競選總統的經費支出申報疑造假連環爆，凸顯三大問題，包含直接或間接授意做假帳、領導風格只問忠誠卻不問才能、統御無方陷民間公司於不義，她呼籲民間公司應查跟柯文哲的合作紀錄、帳簿，避免被反咬。
顏若芳表示，柯文哲曾批其他黨的政治獻金申報都是「一群騙子」，結果現在笑死人，最大的詐騙首腦就是柯文哲，柯文哲競選總統的經費支出申報疑造假連環爆，計有數百萬甚至可能千萬元的支出需要更正，民眾黨今天則以帳務瑕疵帶過，而幫柯文哲作帳的會計師，就是曾名列民眾黨不分區立委名單的「端木正」。
請繼續往下閱讀...
顏若芳質疑，明明是造假，還硬拗成瑕疵，這件事凸顯包含柯文哲有沒有直接或間接授意端木正作假帳，如果有，柯文哲不僅要被處以罰鍰，更有可能被判刑；柯說「用人唯才」，但下屬爭議卻連環爆，可見其領導風格大有問題，只問忠誠、不問才能；柯選總統出現多筆帳務瑕疵，統御無方結果竟陷民間公司於不義，可說是人人自危，這樣還有敢幫忙？
顏若芳說，目前出事的公司，包含木可、尼奧、時樂，都是在申報資料的「宣傳」、「集會」用途中，柯文哲宣稱讓他們賺了千萬以上的公司，仔細看其他類似的公司，還真的有。
顏若芳指出，在申報資料中另有一家公司，被柯文哲申報總計2077萬的廣告費，為尊重該公司，如果有興趣的朋友請自己去查申報資料，雖然民眾黨宣稱會全面徹查，但還是提醒一下民間公司為自保，還是儘速回去查一下跟柯文哲的合作紀錄、帳簿，避免又被柯反咬一口。