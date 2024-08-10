柯文哲競選經費爭議延燒！ 顏若芳籲民間公司查帳 免被反咬

台北市議員顏若芳指出柯文哲競選總統的經費支出申報疑造假連環爆，凸顯三大問題。（取自顏若芳臉書）

2024/08/10 21:07

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實疑「作假帳」，民進黨台北市議員顏若芳今指出，柯文哲競選總統的經費支出申報疑造假連環爆，凸顯三大問題，包含直接或間接授意做假帳、領導風格只問忠誠卻不問才能、統御無方陷民間公司於不義，她呼籲民間公司應查跟柯文哲的合作紀錄、帳簿，避免被反咬。

顏若芳表示，柯文哲曾批其他黨的政治獻金申報都是「一群騙子」，結果現在笑死人，最大的詐騙首腦就是柯文哲，柯文哲競選總統的經費支出申報疑造假連環爆，計有數百萬甚至可能千萬元的支出需要更正，民眾黨今天則以帳務瑕疵帶過，而幫柯文哲作帳的會計師，就是曾名列民眾黨不分區立委名單的「端木正」。

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顏若芳質疑，明明是造假，還硬拗成瑕疵，這件事凸顯包含柯文哲有沒有直接或間接授意端木正作假帳，如果有，柯文哲不僅要被處以罰鍰，更有可能被判刑；柯說「用人唯才」，但下屬爭議卻連環爆，可見其領導風格大有問題，只問忠誠、不問才能；柯選總統出現多筆帳務瑕疵，統御無方結果竟陷民間公司於不義，可說是人人自危，這樣還有敢幫忙？

顏若芳說，目前出事的公司，包含木可、尼奧、時樂，都是在申報資料的「宣傳」、「集會」用途中，柯文哲宣稱讓他們賺了千萬以上的公司，仔細看其他類似的公司，還真的有。

顏若芳指出，在申報資料中另有一家公司，被柯文哲申報總計2077萬的廣告費，為尊重該公司，如果有興趣的朋友請自己去查申報資料，雖然民眾黨宣稱會全面徹查，但還是提醒一下民間公司為自保，還是儘速回去查一下跟柯文哲的合作紀錄、帳簿，避免又被柯反咬一口。

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