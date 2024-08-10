柯文哲競選經費疑虛報916萬 林俊憲：沒支出憑證就不可能申報

林俊憲呼籲，民眾黨最好能拿出當初申報這3筆、金額還剛好是916萬4311元的支出憑證給大家看，否則就精彩了。（資料照）

2024/08/10 15:22

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被質疑總統大選政治獻金申報不實，約有916萬元支出被相關公司澄清未開具發票，民眾黨今（10）日致歉並坦承有3筆申報資料為帳務處理瑕疵。對此，民進黨立委林俊憲直指，沒有對應的支出憑證，就不可能申報這筆支出，「又利用資訊落差轉移焦點，民眾黨是當大家都沒選舉過是不是？」

民眾黨今透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

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林俊憲在社群平台Threads發文質疑，多出的這3筆如果是填錯的話，那民眾黨當初怎麼會拿得出憑證？根據監察院「政治獻金申報準則」第21條，所有申報支出都必須要有支出憑證，否則不予申報。

林俊憲說明，依照會計科目不同，可能是發票、收據、車票、租賃契約等等，但總之就是要有一張確實付過這筆錢的證明，並且還要造冊編號，填在支出明細表，並將清冊保管5年，「沒有對應的支出憑證，就不可能申報這筆支出，這才是重點。」

林俊憲表示，這3筆916萬多的「帳務處理瑕疵」，當初到底是用什麼當憑證來申報的？盼民眾黨最好能拿出當初申報這3筆、金額還剛好是916萬4311元的支出憑證給大家看看，不然就精彩了。

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