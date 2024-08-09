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選戰經費爭議連環爆！ 康仁俊：民眾黨申報3筆莫須有支出近千萬

名嘴康仁俊。（資料照，翻攝自YouTube）

名嘴康仁俊。（資料照，翻攝自YouTube）

2024/08/09 20:07

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲於2024總統大選期間的選戰經費爭議延燒，承辦造勢活動公司的「時樂」已透過聲明強調，民眾黨申報資料中的500萬元並非該公司承接業務；資深媒體人康仁俊再爆料，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的2筆款項，民眾黨共申報了3筆莫須有支出，總共916萬4311元。

資深媒體人康仁俊在Threads上發文表示，時樂公司透過他提出正式聲明，柯文哲競辦向監察院申報錯誤百出，其中柯競辦申報支付一筆500萬給時樂公司，時樂聲明指出沒有這項合作案，也沒有收到500萬，要求民眾黨出面說明。

「柯文哲，你的競總到底虛報了多少政治獻金支出？」康仁俊隨後再發文質疑，政治獻金申報不用照會公司所以就可以亂申報嗎？他指出，時樂公司自己清查出500萬元被灌水的帳，尼奧公司同步清查自己的會計帳，柯文哲申報在112年12月20日支付尼奧公司21萬64311元，以及113年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到這筆款項。

康仁俊強調，這兩間公司在不知情的情況下，被民眾黨申報了3筆莫須有支出，總共916萬4311元，「你們從哪裡拿到三張莫須有的單據？承攬你的活動還要被你灌水申報？這些公司有多倒楣？916萬去了哪裡？有沒有其他公司也被你們虛報？出來打球！」

時樂股份有限公司負責人戴利玲下午透過聲明表示，民眾黨申報資料中112年12月20日500萬元宣傳廣告費，並非公司承接業務；另針對今年1月5日1087萬8000元轉播費，是公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨請其更正。

資深媒體人康仁俊爆料，民眾黨共申報3筆莫須有支出，總共916萬4311元。（擷取自資深媒體人康仁俊Threads）

資深媒體人康仁俊爆料，民眾黨共申報3筆莫須有支出，總共916萬4311元。（擷取自資深媒體人康仁俊Threads）

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