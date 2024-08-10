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柯文哲遭爆競選經費疑做假帳 王定宇揭會計師「端木正」多重身分

民進黨立委王定宇。（資料照）

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/08/10 10:29

首次上稿 08-09 22:43
更新時間 08-10 10:29

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲金流爭議延燒，承辦去年總統大選2場造勢活動的「時樂股份有限公司」負責人戴利玲聲明，民眾黨申報資料中，去年12月20日新台幣500萬元宣傳廣告費並非公司承接業務。對此，民進黨立委王定宇昨（9日）披露，該筆帳的簽證會計師端木正，具有民眾黨不分區立委候選人等多重身分。

戴利玲透過聲明指出，公司在柯文哲競選期間，僅承接2場造勢活動，而申報資料中112年12月20日新台幣500萬元宣傳廣告費，並非公司承接業務；另針對今年1月5日1087萬8000元轉播費，是公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨請其更正；民眾黨發言人吳怡萱回應，正在釐清中。

對此，王定宇在臉書發文指出，柯文哲任內推薦到富邦證券擔任獨立董事的端木正，曾列民眾黨不分區立委名單第22名，自爆將富邦獨董酬金回捐給柯文哲的民眾黨，「這有沒有回捐公積金的fu？」

王定宇續指，柯文哲與吳欣盈的政治獻金結算申報，由精華會計師事務所的端木正會計師查核簽證。昨天剛爆出，柯文哲、民眾黨合作密切的好友公司「時樂」發聲明，直指柯文哲陣營用時樂名義做假帳向監察院申報，金額高達500萬元，這筆帳的簽證會計師就是端木正。

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