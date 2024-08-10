陳佩琪自爆開「人頭公司」卻扯超思蛋 林右昌：面對問題別東扯西扯

民進黨秘書長林右昌10日出席台灣原住民族正名30周年活動，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2024/08/10 19:06

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪發文，坦承用兒子名字開公司，卻提到超思賣蛋、小吃店賣快篩云云，再掀爭議。民進黨秘書長林右昌今（10日）直言，民眾黨應該自己面對問題，不要東扯西扯其他議題，相信民眾眼睛是雪亮的，社會自有公評。

柯文哲被質疑總統大選政治獻金申報不實，約有916萬元支出，被相關公司澄清未開具發票，民眾黨今致歉並坦承有3筆申報資料為帳務處理瑕疵。陳佩琪則說，她算是有犯意、但未有犯行，請法院從輕量刑，並聲稱開公司要弄個讓人不明就理的名字，這樣超思就可以賣蛋，小吃店也可以賣快篩，不得不承認自己實在不聰明。

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林右昌今下午出席「臺灣原住民族正名三十周年」活動時接受媒體聯訪，他表示，這是民眾黨黨內的問題，應該由民眾黨自己回應，社會自有公評，應該自己去面對，不要東扯西扯其他議題，民眾眼睛是雪亮的，大家會做判斷。

此外，民進黨立委賴瑞隆也接受本報訪問批評，陳佩琪東扯西扯，以轉移焦點的方式打模糊戰，這對社會觀感反而更差，讓人懷疑其中是否有更多不可告人的問題；而這種毫無誠意的道歉，也折損民眾黨的社會誠信，是一個負面處理的示範，奉勸應秉持誠實為上策。

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