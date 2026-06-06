台商女爆父赴中疑遭摘器官！她奔中國領屍再慘遭公安性侵

李大宇在節目中訪談「MG」。（取自大宇拍案驚奇YT）

近日一名化名「MG」的台灣女性在海外政論播客節目「大宇拍案驚奇」中接受海外資深媒體人李大宇專訪，揭露封塵15年的家族慘劇。MG控訴，其建築商父親早年赴中國經商，卻淪為當地官方的禁臠，長年遭扣押證件與敲詐，最終於2009年離奇身亡。她更指稱，當年隻身赴陸迎回父親遺骨時在公安局內遭黑警性侵，她只能咬牙隱忍，隨後在父親遺體將被火化前藉機觸碰屍袋，更發現父親遺體內的器官已被悉數強摘。

根據節目內容，MG的父親原本在台灣經營建築業，約於1998年受邀赴中國協助推動建設。然而，其父抵達對岸後，護照與台胞證隨即被官方收繳，且被勒令只能聘僱當地員工，形同陷入孤立無援、被嚴密監控的處境。家屬為防台灣總公司受牽連，夫妻甚至被迫辦理「策略性離婚」以規避風險。

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即便如此，MG一家仍成為當地黑警與不良勢力眼中的「提款機」。MG回憶，她19歲時曾接獲勒索電話要求300萬台幣贖金，當地公安隨後介入，聲稱只需交付100萬台幣給警方即可放人。家屬被迫屈服，未料款項交付後，父親的生活仍未脫離掌控。此後，父親在上海、廈門、福建、四川及雲南等多地承接項目期間，公安經常貼身監控，強迫其致電台灣家人匯款，歷年來遭恐嚇詐取的金額從100萬到250萬台幣不等。

2009年4月，正值MG論及婚嫁、父親訂妥機票準備返台見證婚禮前夕，父親在雲南大理一處路邊攤與友人用餐時，突遭數名公安當街強行架走，隨即失聯。直至同年5月7日，家屬才接獲大理市公安局通知，聲稱其父已因「心因性猝死」身亡。

當時年僅25歲的MG孤身前往雲南認屍，不料在公安局內被隨行人員隔離，獨自被帶入一間反鎖的小房間內。3名基層公安向她索要每人5000元人民幣的「茶資」，因其身上現金不足，這幾名公安竟因金額未達預期，在密室內對她實施人身侵犯。MG悲痛表示，當時為了能順利帶父親回家，只能咬牙隱忍。

隨後她進入停屍間，藉由與遺體作最後告別的機會翻開屍袋。具備醫學背景的MG觸摸後驚覺異常，父親的胸骨已蕩然無存，心、肺部位嚴重凹陷，腎臟與部分腸道亦遭摘除。更駭人的是，父親的眼眶已被挖空，身旁卻放著另一對不明眼球，且屍體上留有從鎖骨延伸至肝臟位置的L形粗糙縫合線。MG當下斷定官方宣稱的猝死純屬謊言，但在強大的監控威脅下不敢當場發難，只能含淚簽署火化同意書。

這場夢魘讓MG返台後身心遭受重創，長年需前往身心科接受治療，原訂婚事也因此告吹。隱忍15年後，她直到近期確認身心狀態復原，才重新步入婚姻，並在現任丈夫的支持下才決定公開真相。主持人李大宇表示，MG選擇在此時發聲，是希望借國際社會對非法器官移植議題的重視，也提醒台灣民眾赴中的潛在人身安全風險。

相關影片在YouTube上發布後引發風波，不少網友驚呼：「太恐怖了」、「想起于矇朧」、「太噁心」；但也有部分網友質疑此案真實性，認為若屬實，當時MG回台後就該向相關單位揭發。李大宇為《新唐人》電視台主持人，海基會、陸委會並未對此案提出過任何官方調查報告，真實性仍有待釐清。

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