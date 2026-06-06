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    首頁 > 社會

    北市忠孝東路「台灣大哥大」招牌掉落 2婦人遭砸傷送醫

    2026/06/06 16:22 記者鄭景議／台北報導
    90歲高姓老婦與65歲張姓女子今日下午行經台北市大安區忠孝東路4段時，路旁台灣大哥大店家的招牌突然從高處掉落。（記者鄭景議翻攝）

    90歲高姓老婦與65歲張姓女子今日下午行經台北市大安區忠孝東路4段時，路旁台灣大哥大店家的招牌突然從高處掉落。（記者鄭景議翻攝）

    90歲高姓老婦與65歲張姓女子今日下午行經台北市大安區忠孝東路4段時，路旁台灣大哥大店家的招牌突然從高處掉落，當場將兩人砸傷，並波及路旁停放的3部機車。警消接獲報案後火速趕往現場，緊急將兩人送往國泰醫院救治，所幸兩人送醫時皆意識清楚，並無生命危險。

    台北市消防局今日下午15時33分接獲民眾報案，指稱忠孝東路4段120號前有騎樓店家招牌掉落，砸傷行經當地的民眾。警消人員趕抵現場，發現招牌是台灣大哥大通訊行的招牌掉落，現場2名受傷女性已被熱心民眾扶至一旁休息，醫護人員隨即展開急救。

    經現場檢視，受傷的高姓老婦意識清楚，右手臂有輕微擦傷；另一名張姓女子同樣意識清楚，但右手腕不幸發生骨折。救護車隨即將受傷的兩人送往鄰近的國泰醫院進行手術與治療，目前傷勢穩定。此外，掉落的重物也砸毀了停放在店前的3部機車，其中1部機車前擋泥板擦損且右側照後鏡碎裂，另外2部機車則是右側照後鏡損壞。招牌掉落原因不明，還有待釐清。

    2名受傷女性已被熱心民眾扶至一旁休息，醫護人員隨即展開急救。（記者鄭景議翻攝）

    2名受傷女性已被熱心民眾扶至一旁休息，醫護人員隨即展開急救。（記者鄭景議翻攝）

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