陳佩琪設人頭公司？柯妹柯美蘭：公司又還沒開幕

醫師柯美蘭（圖）認為嫂子陳佩琪設人頭公司的爭議，應該以公司何時開幕為斷點來檢視，有時理想是理想、動作歸動作。（記者黃美珠攝）

2024/08/10 16:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今天到新竹縣，拒談其政治獻金流向不明問題、與妻子陳佩琪成立人頭公司的問題。但他胞妹柯美蘭則直言相挺兄嫂，一邊強調自己對大嫂的事情一無所知，另一方面則強調這個公司還沒有開幕，應該以公司什麼時候開幕當成斷點吧？

柯美蘭說「理想歸理想、動作歸動作，八字都還沒一撇」、「我的感覺就是這樣」、「公務人員（的生涯）一旦結束之後，想做什麼大概就是可以的」、「我想應該還好吧」。

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柯美蘭說，帳務有疏失不就是要糾正、把它改好嘛。她也是在參選後才知道（作帳）很麻煩，每一筆帳都要對得很清楚，要很明明白白，人員的疏誤可能還是會有，那就是把它修正好。

被問如何看待藍、綠現在以此追打夾殺柯文哲，她說政治給她感覺好像不擇手段，想到國家的未來她會覺得低潮，很羨慕新加坡，因為他們的公務人員、首長、法官都是高薪且絕對不能做不好的事情，可能就是這樣才會讓國家更強壯。

反觀台灣，她說，現在放眼看過去，現在當選的人好像就是在攻擊，或是在籌備下次的選舉，而不是討論國家的未來。所以民眾應該睜大眼睛去看，一個當選人是理想、還是佔位子？還是為自己？還是為自己或其他的人？這要區隔，如果有理想的人，大家要不論黨派努力地去支持他。

柯美蘭說，這個國家要好，民眾應該把腦袋、精力放在國家的計畫上面、做事情上面，而不是攻擊來攻擊去，或者查金流。

她說，在她的印象，查金流好像是國家的幫忙才能查，沒有國家的幫忙你還查不到別人的金流，這代表國家是否站在公正的立場對待所有人，針對這一點，她還蠻懷疑的。

對於外界關心柯P是否因為近日爭議迭起影響到心情，甚至夫妻感情失和？柯美蘭則說，其實是柯爸最近住院，印傭去醫院照顧柯爸，導致80幾歲的柯媽媽一人在家，如果柯文哲沒有回家就是她回家陪媽媽，他們是在照顧爸爸媽媽上花比較多的時間，並沒有什麼特別的地方。

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