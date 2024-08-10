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柯文哲經費爭議、妻人頭公司炎上 柯媽何瑞英：兒在學校品行第一

民眾黨主席柯文哲（左2）競選經費與妻子人頭公司爭議紛擾，柯媽何瑞英（左1）強調，兒子在學校品行第一！（資料照）

民眾黨主席柯文哲（左2）競選經費與妻子人頭公司爭議紛擾，柯媽何瑞英（左1）強調，兒子在學校品行第一！（資料照）

2024/08/10 18:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲競選總統的經費，遭承辦造勢的「時樂」及「尼奧」爆料，共有3筆合計916萬4311元的支出，並未開立發票；加上妻子陳佩琪以兒子名義成立公司，疑似欲經營「小草咖啡廳」，而且地址與中央黨部相同，遭質疑公私不分。對此，柯媽何瑞英今接受記者訪問時強調，兒子在學校品行第一，絕對不敢貪污。

當被問到柯文哲選總統經費被質疑用途不清楚，何瑞英反問「請問3個總統候選人，誰的競選經費拿最多？都不說自己，都在說別人，我實在聽的心很煩；柯文哲若是拿最多（經費）早就當選了，他就沒當選，看了就知道」。

何瑞英說，電視整天都在報導，前海基會董事長鄭文燦這條如果辦下去，接下來就是柯文哲，人在做天在看，有人硬是要說人家的是非，「天會不從」，強調「我敢說我的兒子沒有貪污，他絕對不敢」、「我的兒子在學校品行第一」。

柯文哲妻子陳佩琪在還沒退休時設立一間公司，因公務人員身分，因此用兒子的名義成立，何瑞英反問「咖啡廳叫做公司嗎？客人若沒來穩賺的嗎？沒這件事！生意好壞是命運！」她還喊話說「大家都說鄭文燦辦完會辦柯文哲，民進黨先辦啦！你們裡面的人有吃、沒吃，自己知道啦！」

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