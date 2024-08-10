柯文哲經費申報爭議 黃國昌喊「百分百相信」：柯生活簡單

立委黃國昌（右）表示，他對柯文哲的為人、清廉都非常有信心。（記者黃子暘攝）

2024/08/10 16:47

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨主席柯文哲參選2024年總統大選經費爆發爭議，牽涉時樂、尼奧2間公司，民眾黨今（10）日回應，經查為「帳務處理瑕疵」，將盡快補正資料。柯文哲今日原訂要出席新北市黨部主委陳世軒在新莊舉辦的玩水活動，臨時宣布不出席；立委黃國昌照舊出席，席間受訪表示，民眾黨都是靠小額募款，他們非常珍惜每一筆匯款，他對柯文哲的為人、清廉都非常有信心。

黃國昌表示，對民眾黨、柯文哲而言，每筆小額捐款、每一位志工協助都非常珍惜、感激，沒有這些小額捐款與志工協助，就不會有如今的民眾黨。他說，柯文哲很重視相關問題，已經下令要求要嚴肅面對、全面清查，請所有有經手帳務的同仁跟負責申報的會計師檢核所有憑證，相信在他們清查告一段落後，一定會給社會大眾跟所有支持者一個清楚交代。現場媒體提問是否覺得柯文哲被陷害，黃國昌說，「我覺得現在講這個太重」。

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黃國昌說，他百分百相信柯文哲，柯就是一個生活簡單的人，就是一個工作狂。

至於立鼎公司指控曾向柯文哲、民眾黨各縣市陳情，與木可公關行銷有限公司的糾紛，卻沒有收到任何回應一事，以及木可公司、柯文哲兒子柯傅堯設立的智堯資訊傳媒有限公司都在台玻大樓等議題，黃國昌表示，他對這幾間公司完全不認識，也沒有收到相關訊息。

負責作帳發簽證的會計師端木正被爆是民眾黨不分區立委第22名，過去也曾被柯文哲推薦擔任富邦證券的獨董；此外，網紅「四叉貓」爆料木可公司負責人李文娟也是柯文哲競選總部的財務總管，現場媒體提問如何看待柯文哲的用人？是否應避嫌？黃國昌評論，他跟端木正、李文娟沒有接觸過，「不過會計師應該做好會計師該做的事情」，目前相關帳目已經在調查。

柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文自爆用別人的名字開公司，「至今一星期多，都還沒開始有運作，所以我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑」。黃國昌對此表示，陳佩琪是性情中人，發文很有主見，他沒資格去跟陳佩琪說要發什麼文，他尊重對方的想法與意見，陳已清楚說明、坦然面對。

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