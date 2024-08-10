中央委員名單未見「端木正」民眾黨：因個人因素辭職
2024/08/10 15:38
〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選金流爭議連環爆，民進黨台北市議員簡舒培揭露，負責柯文哲政治獻金簽證查核的會計師端木正是民眾黨中央委員，不過經本報查詢，端木正並未被列入官網中央委員會的委員名單中；民眾黨對此表示，端木正於公告遞補後不久，即因個人因素辭職。
根據監察院政治獻金公開查閱平台顯示，柯文哲在去年總統競選經費支出上，有2筆授權金各為250萬元、450萬元，另還有一筆300萬元商品授權使用費與一筆300萬元商品使用授權費，共計1300萬元的「授權費用」，支出對象為「木可公關行銷有限公司」，引發外界質疑。
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民眾黨7日發佈聲明澄清，申報給木可公司的授權金，主要是代為管理的成本費用，包括理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務；同時強調，總統大選經費成本支出龐雜，柯競選團隊申報監察院的項目，皆經過「專業會計師簽證」在案，核實向監察院申報。
民進黨立委王定宇昨披露，該筆帳的簽證會計師端木正，具有民眾黨不分區立委候選人等多重身分；台北市議員簡舒培表示，端木正曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，也是2020年民眾黨不分區立委名單第22名的「民眾黨備候位立委」，柯文哲還推薦他去富邦證券當獨立董事，現在更是民眾黨的中央委員。
根據民眾黨官網今年3月6日發布的「第3屆中央委員異動公告」，第3屆中央委員范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟及張昕華辭任，由孫正華、端木正、李國璋依序遞補，並自今年3月1日生效。
不過，本報於官網名單內未見端木正；民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，端木正於公告遞補後沒多久，他便因個人因素主動請辭中央委員。