為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中央委員名單未見「端木正」民眾黨：因個人因素辭職

捲入民眾黨主席柯文哲大選金流爭議的精華會計師事務所會計師端木正。（記者李文馨翻攝）

捲入民眾黨主席柯文哲大選金流爭議的精華會計師事務所會計師端木正。（記者李文馨翻攝）

2024/08/10 15:38

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選金流爭議連環爆，民進黨台北市議員簡舒培揭露，負責柯文哲政治獻金簽證查核的會計師端木正是民眾黨中央委員，不過經本報查詢，端木正並未被列入官網中央委員會的委員名單中；民眾黨對此表示，端木正於公告遞補後不久，即因個人因素辭職。

根據監察院政治獻金公開查閱平台顯示，柯文哲在去年總統競選經費支出上，有2筆授權金各為250萬元、450萬元，另還有一筆300萬元商品授權使用費與一筆300萬元商品使用授權費，共計1300萬元的「授權費用」，支出對象為「木可公關行銷有限公司」，引發外界質疑。

民眾黨7日發佈聲明澄清，申報給木可公司的授權金，主要是代為管理的成本費用，包括理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務；同時強調，總統大選經費成本支出龐雜，柯競選團隊申報監察院的項目，皆經過「專業會計師簽證」在案，核實向監察院申報。

民進黨立委王定宇昨披露，該筆帳的簽證會計師端木正，具有民眾黨不分區立委候選人等多重身分；台北市議員簡舒培表示，端木正曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，也是2020年民眾黨不分區立委名單第22名的「民眾黨備候位立委」，柯文哲還推薦他去富邦證券當獨立董事，現在更是民眾黨的中央委員。

根據民眾黨官網今年3月6日發布的「第3屆中央委員異動公告」，第3屆中央委員范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟及張昕華辭任，由孫正華、端木正、李國璋依序遞補，並自今年3月1日生效。

不過，本報於官網名單內未見端木正；民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，端木正於公告遞補後沒多久，他便因個人因素主動請辭中央委員。

根據民眾黨官網今年3月6日發布的「第3屆中央委員異動公告」，第3屆中央委員由孫正華、端木正、李國璋依序遞補，並自今年3月1日生效，不過，官網的中央委員會票選名單內未見端木正。（記者李文馨翻攝）

根據民眾黨官網今年3月6日發布的「第3屆中央委員異動公告」，第3屆中央委員由孫正華、端木正、李國璋依序遞補，並自今年3月1日生效，不過，官網的中央委員會票選名單內未見端木正。（記者李文馨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
近千萬政治獻金疑申報不實 柯文哲：查出來會跟大家交代
2024/08/10 13:21

近千萬政治獻金疑申報不實 柯文哲：查出來會跟大家交代
假帳爭議民眾黨認「帳務瑕疵」林延鳳打臉：發票哪來的不用講清楚嗎？
2024/08/10 13:46

假帳爭議民眾黨認「帳務瑕疵」林延鳳打臉：發票哪來的不用講清楚嗎？

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
諷木可公關幾招操弄選戰 吳靜怡：讓國民黨成「最粗薯條」
2024/08/10 12:49

諷木可公關幾招操弄選戰 吳靜怡：讓國民黨成「最粗薯條」
柯文哲競選經費疑虛報916萬 林俊憲：沒支出憑證就不可能申報
2024/08/10 15:22

柯文哲競選經費疑虛報916萬 林俊憲：沒支出憑證就不可能申報

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
身陷競選經費作假帳疑雲 柯文哲取消出席與黃國昌聯訪活動
2024/08/10 14:02

身陷競選經費作假帳疑雲 柯文哲取消出席與黃國昌聯訪活動
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播