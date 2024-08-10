中央委員名單未見「端木正」民眾黨：因個人因素辭職

捲入民眾黨主席柯文哲大選金流爭議的精華會計師事務所會計師端木正。（記者李文馨翻攝）

2024/08/10 15:38

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選金流爭議連環爆，民進黨台北市議員簡舒培揭露，負責柯文哲政治獻金簽證查核的會計師端木正是民眾黨中央委員，不過經本報查詢，端木正並未被列入官網中央委員會的委員名單中；民眾黨對此表示，端木正於公告遞補後不久，即因個人因素辭職。

根據監察院政治獻金公開查閱平台顯示，柯文哲在去年總統競選經費支出上，有2筆授權金各為250萬元、450萬元，另還有一筆300萬元商品授權使用費與一筆300萬元商品使用授權費，共計1300萬元的「授權費用」，支出對象為「木可公關行銷有限公司」，引發外界質疑。

請繼續往下閱讀...

民眾黨7日發佈聲明澄清，申報給木可公司的授權金，主要是代為管理的成本費用，包括理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務；同時強調，總統大選經費成本支出龐雜，柯競選團隊申報監察院的項目，皆經過「專業會計師簽證」在案，核實向監察院申報。

民進黨立委王定宇昨披露，該筆帳的簽證會計師端木正，具有民眾黨不分區立委候選人等多重身分；台北市議員簡舒培表示，端木正曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，也是2020年民眾黨不分區立委名單第22名的「民眾黨備候位立委」，柯文哲還推薦他去富邦證券當獨立董事，現在更是民眾黨的中央委員。

根據民眾黨官網今年3月6日發布的「第3屆中央委員異動公告」，第3屆中央委員范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟及張昕華辭任，由孫正華、端木正、李國璋依序遞補，並自今年3月1日生效。

不過，本報於官網名單內未見端木正；民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，端木正於公告遞補後沒多久，他便因個人因素主動請辭中央委員。

根據民眾黨官網今年3月6日發布的「第3屆中央委員異動公告」，第3屆中央委員由孫正華、端木正、李國璋依序遞補，並自今年3月1日生效，不過，官網的中央委員會票選名單內未見端木正。（記者李文馨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法