諷木可公關幾招操弄選戰 吳靜怡：讓國民黨成「最粗薯條」

政治評論員吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2024/08/10 12:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日被揭露總統大選期間涉及多筆可疑金流，大筆政治獻金流入「木可公關公司」。對此，政治評論員吳靜怡揭露，「木可公關」操弄2024總統大選的6手段，吸引藍營成為「最粗的薯條」。

吳靜怡在臉書PO文，她引用近日熱門的日劇《地面師》中操作土地交易詐欺的騙徒，形容木可公關操作猶如「政壇地面師」，讓「幹掉民進黨」吸引藍營成為「最粗的薯條」！吳靜怡說，政治具有高度複雜性，只要縝密的計劃和多步驟的操作，「讓你有機會『木可，你也可』」。

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她戲稱這篇是「不負責任分析」：

1. 選擇勝選目標：

「政治地面師」首先會選擇一個高價值的目標項目「幹掉民進黨奪得執政權」，從2023開始，出現這樣的「在野大聯盟」口號。

2. 收集各陣營落差訊息：

三方彼此之間的嫌隙，只要有嫌隙就有間隙存在的空間。舉例：「猴子」、「鍋子」、「輪子」三方的狀態，讓「蚵仔」可以時常跑去見「鍋子」吃東西談大事。

3. 偽造自己要共贏的身分：

遇到台商就必須說「會合」，遇到台派就說「不會合」，遇到自己支持者就說「義無反顧拚一次」，循循善誘獲得來自不分政黨、「小草」的金援。

5. 製造高效益的數字：

「空軍都是我的」，從直播人數、影片觀看數都是最「頂」的流量，「所有年輕人的眼球都是我的；看不到的組織也是我的」，民調大灑九百多萬，多次從中見了藍營大咖口中出了「會選贏」。

6. 設立交易機制：

煉製「魔戒」，成立自己獨立辦公室、基金會、私人公司，把整個關係鏈串好。

7. 撕毀協議迅速翻頁：

「六點協議即刻撕毀，君悅飯店宣告翻臉，切斷一切合作」，讓許多金主成為受害者無法追回資金，藉由「幹掉民進黨，行壯大自己」之實。

吳靜怡指出，如果有看過《地面師》就知道，最後一定有洗錢和分贓，通過不同次的轉帳、購買特別商品囤貨、巧立名目開各種巨額報帳等等，讓團伙成員分贓、結案，以上，純屬她個人觀看，感覺藍營支持者就是「史上最粗薯條」，「被炸」還要被調侃是「騙子」，有夠可憐，「騙子能騙多久，是傻子決定的」，當然，騙子花了很久很久的時間，為自己辯護的方式還是「攻擊民進黨」，「可憐」。

吳靜怡續指，民眾黨的發言人就像是喊著「狼來了」也沒有人信，柯文哲這尊穿著假黃袍的皮諾丘，裡面永遠少了一條褲子，自家帳都管不好，還想管理整個國家，太恐怖了。

吳靜怡直言，抓大放小，關於「木可公關」相關人士有沒有跟柯文哲競選總部人員重疊？有沒有涉及關係人交易？誰要說謊，就出來否認就好。我懶得講。

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