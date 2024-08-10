假帳爭議民眾黨認「帳務瑕疵」林延鳳打臉：發票哪來的不用講清楚嗎？

民進黨台北市議員林延鳳。（資料照）

2024/08/10 13:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨針對主席柯文哲3筆競選支出近千萬疑作「假帳」，今天透過聲明致歉，指出有3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。對此民進黨台北市議員林延鳳打臉民眾黨的說法，怒噴「以為用帳務瑕疵就想呼攏過去，再說一次，請柯文哲親自出來回答！」

林延鳳在臉書PO文表示，監察院政治獻金專戶的申報系統已使用多年，柯文哲過去選過兩次台北市長，不可能不知道系統操作方式，如果連三筆加總要916萬4311元的帳務都可以有瑕疵，我們要如何相信其他的帳務都沒問題？甚至柯文哲過去兩次市長選舉的申報都應該要查清楚。

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林延鳳指出，政治獻金申報系統清楚寫到「公司行號依法應開立發票，就必須取得統一發票列支，勿逃漏營業稅而以其他單據列報。」且登入時的交易日期、收支對象、發票號碼等都要寫清楚後才能登入，尼奧與時樂兩間公司（同一位負責人）卻說三筆帳目不存在（500萬+200萬+216萬4311共916萬4311元），柯文哲到底發票哪裡來的不用講清楚嗎？

林延鳳續指，政治獻金申報有嚴謹的程序與規範，連超商的發票、計程車資登入都要寫清楚，何況金額那麼大的支出，柯文哲不要以為自己最聰明別人都是白癡，把其他如實申報的政治人物當笨蛋？

林延鳳直言，以為用帳務瑕疵就想呼攏過去，再說一次，請柯文哲親自出來回答！

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