民眾黨涉假帳、洗錢爭議連環爆 爭議緣由進展一次看

民眾黨主席柯文哲近日爭議事件連環爆，除了京華城容積暴增案遭質疑，也包含疑用親信開公關公司洗錢、妻子陳佩琪拿兒子當人頭開公司涉違「公務員服務法」，以及競選經費遭廠商揭露做近千萬假帳。（資料照，本報合成）

2024/08/10 11:30

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日爭議事件連環爆，除了京華城容積暴增案遭質疑，也包含疑用親信開公關公司洗錢、妻子陳佩琪拿兒子當人頭開公司涉違「公務員服務法」，以及競選經費遭廠商揭露做近千萬假帳。本報整理各項爭議脈絡及民眾黨及相關人士回應，了解事件進展。

柯文哲競辦財務兼「木可」負責人

據監察院政治獻金公開查閱平台顯示，柯文哲在去年總統競選經費支出上，有2筆授權金各為250萬元、450萬元，另還有一筆300萬元商品授權使用費與一筆300萬元商品使用授權費，共計1300萬元的「授權費用」，支出對象為「木可公關行銷有限公司」。

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媒體人黃暐瀚質疑，柯身為候選人，應是木可公關給權利金才對，怎麼會反過來，讓柯總部給木可公關1300萬元的授權金？網紅四叉貓則指出，木可公關公司負責人李文娟，曾任柯文哲競選總部的財務總管。

民眾黨6日回應，柯文哲在競選期間，每一筆款項，不論收入支出，皆清楚如實申報，並依法申報監察院，網路都可查詢，毫無模糊空間。

簽證會計師端木正 曾列民眾黨不分區名單

民眾黨7日發佈聲明澄清，申報給木可的授權金，主要是代為管理的成本費用，包括理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務；同時強調，總統大選經費成本支出龐雜，柯競選團隊申報監察院的項目，皆經過「專業會計師簽證」在案，核實向監察院申報。

不過，民進黨立委王定宇指出，該申報資料就是由精華會計師事務所的端木正查核簽證，而端木正曾列民眾黨不分區立委名單第22名，並於柯文哲任內推薦到富邦證券擔任獨立董事。

廠商揭柯文哲競選經費疑做假帳

承辦2場柯文哲總統大選造勢活動的公司「時樂」9日透過聲明強調，民眾黨申報資料中的500萬元並非該公司承接業務；名嘴康仁俊另爆料，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的2筆款項，民眾黨共申報了3筆莫須有支出，總共916萬4311元。

對此，民眾黨10日對此致歉，經查上述款項為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料；另為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。

陳佩琪用兒名義開公司涉違「公務員服務法」

民眾黨主席柯文哲的兒子今年5月成立「智堯資訊傳媒有限公司」，公司地址與民眾黨部相同，遭質疑公私不分。

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪9日主動發文致歉，指柯為布局4年後的總統大選想開「小草咖啡廳」，不過她因有公務員身分，不可當公司負責人，才先用「別人」名字開公司，不知有違法疑慮，已託人撤銷公司。

由於陳佩琪是台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，具公務員身分，依法不得兼任營利事業職務。陳佩琪今再發文表示，公司從7月底才開始有正式帳戶，至今未開始有運作，她算是有犯意、無犯行，請法院從輕量刑。

民眾黨發言人戴于文9日回應，陳佩琪非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。

京華城案容積暴增涉圖利

柯文哲於台北市長任內，將京華城土地容積率從392％提高為840％，遭外界質疑有圖利之嫌。

台北市工務局長黃一平在柯市府時代擔任都發局長，先前也曾擔任威京集團旗下中華工程公司董事長特助；黃一平5日發佈聲明，指京華城案容積調整過程都是在他回任北市府前，他從未涉該案處理。

由柯文哲擔任理事長的「台灣新故鄉智庫協會」，其中協會監事葛樹人同時也是威京集團旗下中華工程的獨立董事；葛樹人回應，雖然中工與威京是同一個集團，但兩邊各有團隊，他不方便、也不想去介入，實際上也沒有介入京華城一案。

此外，台北市議會京華城案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧已統整柯「指揮」京華城案的證據，包含1紙陳情信處理交辦單、2份容積關鍵公文親簽、3次會議指示協助。京華城透過聲明回應，京華城依法規提計畫申請容積獎勵，提出回饋的內容也比都更標準更高更多。

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