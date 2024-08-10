身陷競選經費作假帳疑雲 柯文哲取消出席與黃國昌聯訪活動

台灣民眾黨主席柯文哲今天在新竹縣針對政治獻金流向不明一事說明，他稱下午1點就會開始查帳，查出結果就會跟大家交代。（記者黃美珠攝）

2024/08/10 14:02

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲於2024總統大選選戰經費爭議延燒，民眾黨今日上午已證實帳務處理有瑕疵，將盡快補正資料；發言人吳怡萱下午表示，柯文哲要求經手同仁嚴肅以對、儘速釐清帳目、憑證並對外釋疑，因此取消出席下午出席「新北搖滾水樂園活動」。根據採訪通知，原定行程安排柯文哲與民眾黨團總召黃國昌及新北議員陳世軒進行媒體聯訪。

外界近來頻繁質疑民眾黨政治獻金申報涉嫌不實，民眾黨上午透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

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面對外界質疑其政治獻金流向不明的問題，柯文哲上午出席民眾黨新竹黨部活動時表示，「今天下午1點開始查帳，所以不要緊張，等我們查出來都會跟大家交代。」

民眾黨發言人吳怡萱下午1時30分於媒體群組表示，對於政治獻金帳目問題，柯文哲下令全面清查。他對每一位支持者給予他的捐款至為重視，要求經手同仁嚴肅以對、儘速釐清帳目、憑證後，即會完整對外界說明釋疑；因此今日取消出席下午「新北搖滾水樂園活動」。

根據民眾黨昨日發佈的採訪通知，柯文哲原定下午出席的「新北搖滾水樂園活動」行程中，已安排與民眾黨立法院黨團總召黃國昌及新北議員陳世軒進行媒體聯訪。

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