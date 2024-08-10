涉假帳、涉貪都稱瑕疵 周偉航酸民眾黨應改名「中華民國瑕疵協會」

針對柯文哲總統大選競選團隊之政治獻金申報問題，民眾黨今表示，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。（資料照）

2024/08/10 14:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲3筆近千萬競選支出被質疑「作假帳」，今日民眾黨透過聲明致歉，稱經查為帳務處理瑕疵，引發外界質疑。除了網友紛紛嘲諷，筆名「人渣文本」的作家周偉航也諷刺「民眾黨應該改名為中華民國瑕疵協會」，政治工作者周軒也質疑「請問這份聲明是康乃爾法學博士看過的嗎？有點擔心啊」，網紅四叉貓更開酸「前天民眾黨還嗆說他們的帳目都有經過專業會計師簽證，怎麼撐不到兩天就改口？」

民眾黨主席柯文哲競選總統經費申報傳出至少3筆支出疑似「假帳」，業者聲明根本沒收到這些錢，合計約900多萬元。對此民眾黨今天發聲明道歉，稱經查為「帳務處理瑕疵」，將盡快補正資料。

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針對民眾黨聲明，周偉航發文質疑，柯文哲競選支出有近千萬錯帳說是帳務瑕疵，高虹安涉詐領助理費案，一審被判有罪就說是道德瑕疵，為此他嘲諷「民眾黨應該改名為『中華民國瑕疵協會』」，並質疑是「智力瑕疵」

政治工作者周軒今上午也發文也質疑，民眾黨開了一整晚的會，剛剛發佈新聞稿告訴全台灣人民「是帳務瑕疵」，對此他表示「請問這份聲明是康乃爾法學博士看過的嗎？有點擔心啊」。前立委鄭運鵬也在底下留言質疑「選舉帳務瑕疵會發生在『人數量太大的捐款方部份』，不會發生在『要結帳、開發票的承攬方部份』」，並強調「騙外行還可以，騙內行就不行囉！會計師被騙、會計師騙監察院，都會被停職處分喔！」

周軒對此回應「這或許就是他們的策略，推給會計師其他人都沒事」，鄭運鵬則是又說「害一個端木正就算了，不能再害更多會計師了，他們要記得，會計師公會還有羅淑蕾」。

網紅四叉貓也發文表示「民眾黨想了整整12小時，終於給出了理由『帳務處理瑕疵』，大家可以回家啦，笑死！」他也嘲諷「前天民眾黨還嗆說他們的帳目都有經過專業會計師簽證，怎麼撐不到兩天就改口？還有......900多萬元的帳隨便一個瑕疵就能做出來喔？」

在相關貼文底下也都能看到網友紛紛嘲諷「翻譯：請給我們時間作帳」、「一般公司財會出了900萬的紕漏，絕對不會用帳務瑕疵來形容」、「瑕疵補正？我倒是很想看看他們要去哪生出近千萬的一月發票呢？」、「這絕對不是帳務瑕疵可以解釋耶，那有公司章的單據是哪來的？還是會計師簽核是假的？」、「被抓到才說是財務瑕疵，沒抓到的？？？」、「國昌老師還不來咆哮太離譜了嗎？」、「財政紀律，但是有900萬的瑕疵」等。

針對柯文哲總統大選競選團隊之政治獻金申報問題，民眾黨今表示，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料；團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。 （記者李文馨翻攝）

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