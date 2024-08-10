柯P爭議連環爆！ 民眾黨發文罵民進黨 網洗版：假帳先講清楚

民眾黨主席柯文哲（左）近期接連爆出多項爭議，昨晚間民眾黨卻在臉書發文砲轟民進黨，網友不滿留言批評「假帳先講清楚說明白吧」，也有不少人酸「木可你不可」。右為柯文哲太太陳佩琪。（資料照，擷取自陳佩琪臉書）

2024/08/10 08:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期接連爆出多項爭議，包含疑似用親信開公關公司洗錢、京華城容積暴增案、妻子陳佩琪開空頭公司幫柯競選等，但在外界關注民眾黨如何回應時，民眾黨昨晚在臉書確實發文砲轟民進黨，而未對相關爭議提出說法，網友對此不滿留言批評「假帳先講清楚說明白吧」、「時樂500萬跑哪去了呢？」，也有不少人酸「木可你不可」。

民眾黨主席柯文哲近日陷入各種爭議，包含破例給京華城840%容積，以及在去年總統大選競選期間的募款經費，透過多筆「授權」方式轉入「木可公關行銷有限公司」。承辦造勢活動公司「時樂」更透過名嘴康仁俊發布聲明強調，民眾黨申報資料中的500萬元並非該公司承接業務，康仁俊還指出，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的兩筆款項，並指民眾黨共申報了3筆莫須有支出，總共916萬4311元。

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此外，柯文哲妻子陳佩琪昨也自爆，柯文哲為佈局2028總統大選想開「小草咖啡廳」，她先用別人名字開公司、並將公司地址設成黨部，對此她聲稱「不知道這有違法疑慮，真的很抱歉」。民眾黨則稱，陳非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。

不過昨晚間8點48分民眾黨在臉書發文，內容卻是砲轟民進黨的能源與供電議題，質疑民進黨只有口號、毫無規劃，甚至連口號都還會相互矛盾，連僅僅兩年後的「2026再生能源配比」都回答不出來，並稱「台灣的能源危機，就是現在進行式」。

但對此網友並不買單，在發文底下可看到大批留言要求說明洗錢爭議，「出大事了啦，阿北」、「回應一下今天的事啦」、「先別管能源了，木可家全部初4了」、「木可比較重要啦」、「好了啦不要再洗錢了」、「假帳先講清楚說明白吧，木可，你不可啦，笑死」、「時樂500萬跑哪去了呢？好奇怪喔」、「時樂聲明沒有這項合作耶」、「好喔！那要不要交待一下木可、時樂、立鼎？」、「先說明一下，傳媒公司怎麼開咖啡廳」。

也有網友砲轟「民眾黨要先說說自家人的事嗎？」、「連環爆料都被火燒屁股了，還只想著罵民進黨。不用對自己的小草交代嗎？還是收完捐款，就船過水無痕了。」、「全世界都在等你們的聲明，結果你們的第一個反應是『好的，譴責民進黨』」、「這個黨現在是不是只剩自介功能了？澄清還真沒一條聽得懂」、「我以為民眾黨出事了，是要看怎麼圓，原來是民眾黨出事，先出來罵民進黨」等。

民眾黨主席柯文哲近期接連爆出多項爭議，昨晚間民眾黨在臉書發文卻是先砲轟民進黨，網友對此不滿留言批評「假帳先講清楚說明白吧」、「時樂500萬跑哪去了呢？」，也有不少人酸「木可你不可」。（圖擷自臉書）

民眾黨主席柯文哲近期接連爆出多項爭議，昨晚間民眾黨在臉書發文卻是先砲轟民進黨，網友對此不滿留言批評「假帳先講清楚說明白吧」、「時樂500萬跑哪去了呢？」，也有不少人酸「木可你不可」。（圖擷自臉書）

昨晚間8點48分民眾黨在臉書發文，內容卻是砲轟民進黨的能源與供電議題，未對相關爭議提出說法。（圖擷自臉書）

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