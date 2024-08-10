柯文哲競選經費連環爆 疑申報不實

民眾黨主席柯文哲於二○二四總統大選期間的競選經費爭議持續延燒。承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明強調，民眾黨申報資料中的五百萬元並非該公司承接業務；媒體人康仁俊另爆料，「尼奧」也被灌水兩筆款項共四百餘萬元。（媒體人康仁俊Threads、時樂股份有限公司提供）

2024/08/10 05:30

被揭露「3筆莫須有支出共916萬餘元」 民眾黨：釐清中

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲於二○二四總統大選期間的競選經費爭議持續延燒。承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明強調，民眾黨申報資料中的五百萬元並非該公司承接業務；名嘴康仁俊另爆料，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的兩筆款項，民眾黨共申報了三筆莫須有支出，總共九一六萬四三一一元。

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對此，民眾黨發言人吳怡萱昨回應，正在釐清中。

時樂：沒這筆五百萬元宣傳廣告費

康仁俊表示，時樂公司透過他提出正式聲明，柯文哲競辦向監察院申報資料錯誤百出，其中柯競辦申報支付一筆五百萬元給時樂公司；時樂聲明則指出沒有這項合作案、也沒有收到五百萬元，要求民眾黨出面說明。

時樂公司負責人戴利玲透過聲明表示，民眾黨申報資料中，去年十二月廿日五百萬元宣傳廣告費，並非時樂承接業務；另針對今年一月五日一○八七萬八千元轉播費，是公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非時樂提供轉播服務，將通知民眾黨請其更正。

康仁俊：尼奧也被灌水兩筆款項

聲明說，時樂就承接業務均依實際契約及工作內容開立相應發票，亦無政治立場，關於民眾黨申報內容及方式，非時樂可預為干涉，已請民眾黨進行相關之釐清與更正，望勿造成大眾誤認或衍生後續爭議。

「柯文哲，你的競總到底虛報了多少政治獻金支出？」康仁俊隨後再爆料，除了時樂公司自己清查出五百萬元被灌水的帳，尼奧公司同步清查自己的會計帳，柯文哲申報去年十二月廿日支付尼奧公司二一六萬四三一一元，以及今年一月十五日支付兩百萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。

康仁俊強調，這兩間公司在不知情下，被民眾黨申報了三筆莫須有支出，總共九一六萬四三一一元，「你們從哪裡拿到三張莫須有的單據？承攬你的活動還要被你灌水申報，這些公司有多倒楣？九一六萬元去了哪裡？有沒有其他公司也被你們虛報？出來打球！」

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