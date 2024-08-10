簡舒培爆：「李婉萱」身兼木可、柯競總員工 2單位非各自獨立

民進黨台北市議員簡舒培。（記者楊心慧攝）

2024/08/10 16:13

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日被揭露，總統大選期間涉及多筆可疑金流，大筆政治獻金流入「木可公關公司」；台北市議員簡舒培爆料，柯文哲競選總部竟和木可用同一名員工「李婉萱」，代表木可跟廠商接洽，卻又領柯文哲競選總部給的薪水，揭露兩單位非各自獨立、戳破柯文哲的謊言。

簡舒培指出，柯文哲以往最愛炫耀自己支持者都是年輕人、都是義勇軍，但面對小草們勒緊褲帶捐出的政治獻金，都能有所謂的「帳務瑕疵」，甚至連廠商墊付款項幫他做小物，都能欠錢不還，還嗆要告人。

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簡舒培認為，木可試圖塑造公司是獨立營運的形象，但民眾黨跟木可的關係，不只是官網上「官方商城」的連結，柯競總跟木可甚至聘僱同名員工，根據立鼎公司在2023年12月9日發的「從義無反顧到一無所有的阿北小物秘辛」的文章內容提到，立鼎接受木可邀請成為外聘顧問團隊，並提到木可公司與立鼎的對接窗口，是名叫「李婉萱」的女士。

簡舒培發現，根據柯文哲競選申報給監察院的政治獻金資料，剛好有名叫「李婉萱」的女士，而收支科目是「人事費用支出」，若木可跟柯競總真的是各自獨立的兩個單位，代表木可跟立鼎接洽的「李婉萱」，按理來說領的會是木可的薪水，但柯文哲競選總部還支付薪資給她？

簡舒培質疑，為何這名「李婉萱」可以一邊在柯文哲競總工作領薪水，一邊又代表木可跟廠商接洽？到底是木可寄生柯文哲競總？還是木可根本等於柯文哲競總？

簡舒培批評，柯文哲當台北市長一事無成，只好整天吹噓自己還債最多，結果被揭穿根本就是把市府各項基金大挪移來營造假象，現在政治獻金會大爆炸真的不意外，就是不知道「帳務瑕疵」這個爛理由，接下來還會出現幾次？

根據柯文哲競選申報給監察院的政治獻金資料，剛好有名叫「李婉萱」的女士，而收支科目是「人事費用支出」。（取自簡舒培臉書）

木可公司與立鼎的對接窗口，是名叫「李婉萱」的女士。（取自簡舒培臉書）

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