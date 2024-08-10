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波蘭記者發聲「林郁婷是為保護母親練拳的女性」！杜承哲：台灣盟友會越來越多

林郁婷賽前遭波蘭對手賽琳梅塔（Julia Szeremeta）發出，暗示自己是「爭奪金牌的最後一個女人」梗圖諷刺。（資料照、擷取自Dcard；本報合成）

林郁婷賽前遭波蘭對手賽琳梅塔（Julia Szeremeta）發出，暗示自己是「爭奪金牌的最後一個女人」梗圖諷刺。（資料照、擷取自Dcard；本報合成）

2024/08/10 20:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷將在台灣時間明（11日）凌晨3點半出賽巴黎奧運拳擊57公斤級金牌戰，沒想到波蘭對手賽琳梅塔（Julia Szeremeta）卻在賽前發出，暗示自己是「爭奪金牌的最後一個女人」梗圖，令眾人憤怒。然而，醫師杜承哲今（10日）PO出波蘭記者發聲力挺林郁婷的貼文稱，「台灣盟友會越來越多」。

醫師杜承哲在臉書PO出一張截圖，可見一名歐洲議會女議員發文痛批，「林郁婷為一名自稱為女性的男性」並為賽琳梅塔加油，「她能擊敗這種虛假、虛偽和違反公平競爭原則的行為。」

不過，一名波蘭記者轉發此貼文表示，「林郁婷是一位為了保護母親免受家庭暴力，而自幼學習拳擊的女性。」並直呼，該歐洲議會女議員「是一位破壞女性成就的人」。

對此，杜承哲感慨道，「我們真的在國際上有很多好朋友！不用擔心每個波蘭人都跟那位拳擊手一樣，還沒打就輸不起！台灣一定會有盟友，而且會越來越多。」並提到，法國媒體在搞清楚IBA爭議之後，也公正報導林郁婷和同樣陷入性別爭議的拳擊女將凱莉芙（Imane Khelif），是合法合規以女性身分參賽。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「台灣人一起挺郁婷」、「一位已經奪金了，一位準備奪金，都是化羞辱為力量的厲害女孩，這才是真正的運動家，用實力證明自己，在困境中更卓越更堅強」、「被媒體短訊息掌控的人，遲早會被垃圾訊息掌控，自己也變成垃圾，因為失去了求證與識真能力」、「相信隨著時間過去，真理會越來越清晰的！現在就只差一面屬於林郁婷，屬於台灣的奧運金牌榮耀！」。

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