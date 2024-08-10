孫振出戰奧運霹靂舞擂台 民眾信義香堤廣場喊加油

公廣集團10日晚上在台北市信義香堤廣場舉辦巴黎霹靂舞直播派對，數百民眾到場為我國選手孫振加油，台北市長蔣萬安（中）也到場觀賞。（記者林承鴻攝）

2024/08/10 23:17

〔記者林承鴻／台北報導〕我國霹靂舞好手孫振今晚（7日）在2024巴黎奧運出賽，循環賽第一戰對上摩洛哥對手，孫振獲得評審一致青睞，以2:0勝出；第二戰兩回合均敗給荷蘭對手。公廣集團今晚在台北市信義香堤廣場舉辦直播派對，台北市長蔣萬安也到場觀賞，他邀請民眾為孫振集氣，期待有好成績。

孫振在循環賽第一戰對上摩洛哥選手Billy，孫振獲得評審一致青睞，兩回合都獲得所有評審票，以2:0拿下；第二戰對上荷蘭選手Menno，兩回合票數分別是3:6和0:9，以0:2敗陣。蔣萬安說，孫振表現非常亮眼，不管是在奧運或過去賽事都看到他的用心努力，他邀請現場民眾一起集氣繼續為孫振加油，希望能有好成績。

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直播派對由街舞運動推廣協會祕書長田拓，搭檔台灣街舞界數一數二的MC祐祐共同主持，公廣集團成員華視及公視協請台北市體育局、運動休閒遊憩產業協會及中華文化總會共襄盛舉，推廣我國霹靂舞文化。

台灣霹靂舞選手孫振在巴黎奧運舞力全開。（記者陳志曲攝）

我國霹靂舞好手孫振出戰巴黎奧運，數百人齊聚信義香堤廣場為他加油。（記者林承鴻攝）

民眾齊聚信義香堤廣場，為霹靂舞好手孫振加油。（記者林承鴻攝）

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