黃國昌在憲法法庭低頭看平板 林俊憲：直播就是他的全世界

林俊憲諷刺地說，「國昌老師真的沒有變，直播就是他的全世界」。（資料照）

2024/07/11 11:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭昨開庭審理立院擴權法案釋憲案，有網友發現，立法院機關代表、民眾黨立院黨團總召黃國昌在庭上疑似在看自己的直播留言，引起熱議。民進黨立委林俊憲在社群媒體Threadsa href="https://www.threads.net/@letsgolin/post/C9PwkcuSfjn" target="_blank">發文表示，直播就是黃國昌的全世界。

林俊憲在貼文中貼出黃國昌低頭看平板的照片，林說：「看來看去，我覺得這就是今天最有代表性的照片了。議場裡、憲法法庭上，心心念念的只有直播。」林俊憲質疑，明明真正能做決定的人，此刻都坐在他旁邊，難道是螢幕裡比較顯瘦嗎？

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林俊憲諷刺地說：「大法官想探討反質詢的定義？等等，不如先看看網友怎麼說吧！看來阿北說的也不算錯，國昌老師真的沒有變，直播就是他的全世界。」

許多網友也在林俊憲貼文底下留言：「有點同理心好嗎......那是老師信心的來源，就像胎兒需要羊水。」、「給他一支手機，就好像電視兒童擁有了全世界。」、「他真的不轉戰17直播之類的嗎，抖內就咆哮。」、「直播就是黃國昌的自尊來源，他當然要努力保護自尊。」、「今天的黃國昌已經不是昨日的黃國昌！從手機兒童晉級成平板兒童了！」

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