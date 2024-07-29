稱辦過高虹安案都升官 王鴻薇諷司法終南捷徑

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2024/07/29 14:18

〔記者林欣漢／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，國民黨立委王鴻薇指出，目前已有4名司法人員在辦過高虹安案之後升官，包括法務部長鄭銘謙、新北地檢署主任檢察官盧慧珊、廉政處賄選查察科長許慈健，高虹安案的審判長廖建傑，也從台北地院升至台中高等法院。她諷刺，「辦高虹安成司法終南捷徑，為黨辦事官運亨通，不順黨意拔權貶官」。

王鴻薇表示，民進黨毫不掩飾的向司法權伸手，已經是明擺著的事實。公訴高虹安的檢察官於高虹安宣判當日升官。前行政院副院長鄭文燦涉貪案，也是故意選在他生日那天發動聲押，為了執政者的這種「惡趣味」，司法人員都可以配合辦理。

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王鴻薇指出，現任法務部長鄭銘謙在廉政署長任內發動偵查宜蘭縣長林姿妙涉貪案，並於北檢檢察長任內起訴高虹安，後受總統賴清德欽點升任法務部長。其次，負責偵查、公訴論告高虹安涉貪案的檢察官盧慧珊，已經升任新北地檢署主任檢察官。

王鴻薇表示，辦高虹安詐領助理費案的北機站副主任許慈健，調升廉政處賄選查察科長，負責2024總統及立委查賄工作。高虹安案的審判長廖建傑，於該案判決之後，已經從台北地院升至台中高等法院。

王鴻薇說，這些司法人員，只要沾到高虹安案，各個平步青雲官運亨通。當然，黨是一定賞罰分明，那些辦案不力，追殺力度不夠的，該拔權的該貶官的通通少不了，例如，前台北地檢署檢察長林邦樑傳因偵辦高虹安涉貪案不力，被「明升暗降」至最高檢察署檢察官，最後失去辦案主導權。

王鴻薇認為，在黨的這種賞罰分明，威逼利誘下，司法權一旦成為執政者的禁臠，去為當權國家追殺政敵、在野黨，司法公信力只會更蕩然無存。

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