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有夠不尊重！黃國昌被抓包在憲法法庭做這件事 鄉民大傻眼！

黃國昌被發現憲法法庭上疑似在看自己直播留言。（圖翻攝自PTT）

黃國昌被發現憲法法庭上疑似在看自己直播留言。（圖翻攝自PTT）

2024/07/10 20:51

相關新聞請見：何謂反質詢？大法官尤伯祥開電黃國昌：你的答辯是「以問答問」！

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭今天（10日）下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分，受到關注。沒想到有網友發現，立法院機關代表之一、民眾黨立院黨團總召黃國昌竟然在庭上疑似在看自己直播留言，大批鄉民看到畫面後直呼傻眼。

針對藍白強行通過並推翻覆議的國會擴權法案，民進黨立院黨團、行政院、監察院和總統賴清德提出釋憲並聲請暫時處分，憲法法庭10日就暫時處分行準備程序，並同步開直播讓民眾第一時間了解開庭狀況。

不過開庭過程中，有網友發現黃國昌在訴訟代理人進行陳述時，竟拿出平板看自己直播影片的留言。截圖畫面在Threads上瘋傳，可以看到黃國昌桌上有一台平板，畫面疑似是直播影片畫面和留言區，但不清楚是什麼直播影片。

Threads上的網友忍不住酸，「真不愧是大法官的法官，連自己隊友在說什麼都懶得聽，很懂得利用時間，有夠尊重憲法法庭。看來不能拿手機直播，讓黃國昌很焦慮，也減少百分之九十的戰力，整個人坐在座位上，不是聳肩就是抖腳，那些都是焦慮的表現，只好看看自己的直播解解癮」。還有人嘲諷，「一般的律師開庭：翻卷宗、抄筆記、想想等一下要怎麼回應法官及對造；黃國昌開庭：看直播留言……。真的就如同林俊憲說的，給他一支直播手機彷彿擁有全世界」。

截圖畫面也被轉發到PTT，鄉民紛紛怒轟「憲法法庭上，你沒做功課就算了，那也當場亡羊補牢一下嘛！竟然還在看自己直播、看留言？這跟你沒讀書去考大考，寫不出來還在考場看芙莉蓮一樣欸！國蔥會不會太屌了啊，這在台灣歷史上是第一人吧？」、「果然是被立委耽誤的網紅」、「網紅才是本業，立委只是兼職」、「躲回自己舒適圈取暖」、「不躲回同溫層回血一下，大概會馬上崩潰吧」、「被電爆需要吸收信仰來充電錯惹嗎？」

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