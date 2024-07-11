為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍委控大法官幫綠「助拳」 讓憲法法庭變成民進黨圍毆場

國民黨團今（11）日在立法院舉行「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

國民黨團今（11）日在立法院舉行「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/11 11:02

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭昨開庭審理國會職權修法、刑法釋憲案，立法院國民黨團上午舉行「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？」記者會，控訴當年大法官針對國民黨聲請釋憲的前瞻基礎建設條例花了8個月的時間查察，但國會改革釋憲案卻火速開庭，昨天大法官更全部跳下來幫民進黨「助拳」，不僅武器不對等，更把憲法法庭變成民進黨圍毆場。

國民黨團書記長洪孟楷表示，任何民主國家，大法官都應該是憲法的守護者，應該超然獨立，讓過去一黨專制的狀況在新的國會消失。但昨天大法官的提問處處都讓人覺得心有定見，昨天的程序準備庭就如同外界所說就像是過場一樣，不希望台灣的民主法治沉淪到這種地步。

國民黨立委翁曉玲指出，總統府6月24日才公佈立法院職權行使法和刑法，憲法法庭6月28日公佈受理民進黨團釋憲聲請，7月5日立法院才收到通知書說要提出機關代表，在程序上非常急迫；7月8日她送出大法官迴避聲請書，不到24小時被駁回。

翁曉玲強調，這是一個武器不對等的訴訟辯論，對機關來說也是不可承受之重，大家在暫時處分整個準備上感到非常吃力，都沒睡好覺，一人要準備20頁，超過1萬5千字的訴狀。

翁曉玲表示，下星期就要做成暫時處分，希望能維持法律現狀，根本什麼都還沒開始啟動或是造成任何損害的情況。凍結法案只會引起民怨，造成人民對司法的不信賴。

國民黨立委陳玉珍表示，過去國民黨團針對前瞻基礎建設條例聲請釋憲花8個月去查過程，這次卻光速在幾天之內通知立法院要開庭。請大法官看看自己以前怎麼做的，標準要一致。

國民黨立委羅智強表示，憲法法庭變成葉問打拳，大法官用心良苦，非常瞧得起在野黨，安排一打四的憲法法庭，還擔心民進黨拳腳太差，全部跳下來助拳，有沒有心證大家都看到了。一個憲法法庭變成民進黨圍毆場、拳擊場。

羅智強表示，前海基會董事長鄭文燦的案子壓了7年，前瞻基礎建設條例釋憲案查了8個月，但國會改革法案釋憲案1天都不等，是在跟聯邦快遞搶生意嗎？請問憲法法庭有顧到任何程序正義嗎？

羅智強表示，大法官是憲法守門人，不該變成民進黨看門狗，對於下週的緊急處分結果他不會樂觀；就算沒有暫停處分，8月初就要做釋憲的辯論，可見大法官有多急。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
急了？ 國民黨團將開記者會：憲法法庭在捍衛誰的民主法治？
2024/07/10 23:46

急了？ 國民黨團將開記者會：憲法法庭在捍衛誰的民主法治？
自由開講》談憲法法庭與民主鞏固
2024/07/09 11:15

自由開講》談憲法法庭與民主鞏固

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
國民黨：釋憲案與暫時處分恐已有政治力介入
2024/07/10 15:42

國民黨：釋憲案與暫時處分恐已有政治力介入
翁曉玲稱會抗議2天只睡3小時 林俊憲：代表根本白準備了
2024/07/11 10:30

翁曉玲稱會抗議2天只睡3小時 林俊憲：代表根本白準備了

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
藍白無法招架大法官提問 吳思瑤：只能問A答Z實問虛答
2024/07/11 10:59

藍白無法招架大法官提問 吳思瑤：只能問A答Z實問虛答
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播