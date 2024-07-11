藍委控大法官幫綠「助拳」 讓憲法法庭變成民進黨圍毆場

國民黨團今（11）日在立法院舉行「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/11 11:02

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭昨開庭審理國會職權修法、刑法釋憲案，立法院國民黨團上午舉行「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？」記者會，控訴當年大法官針對國民黨聲請釋憲的前瞻基礎建設條例花了8個月的時間查察，但國會改革釋憲案卻火速開庭，昨天大法官更全部跳下來幫民進黨「助拳」，不僅武器不對等，更把憲法法庭變成民進黨圍毆場。

國民黨團書記長洪孟楷表示，任何民主國家，大法官都應該是憲法的守護者，應該超然獨立，讓過去一黨專制的狀況在新的國會消失。但昨天大法官的提問處處都讓人覺得心有定見，昨天的程序準備庭就如同外界所說就像是過場一樣，不希望台灣的民主法治沉淪到這種地步。

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國民黨立委翁曉玲指出，總統府6月24日才公佈立法院職權行使法和刑法，憲法法庭6月28日公佈受理民進黨團釋憲聲請，7月5日立法院才收到通知書說要提出機關代表，在程序上非常急迫；7月8日她送出大法官迴避聲請書，不到24小時被駁回。

翁曉玲強調，這是一個武器不對等的訴訟辯論，對機關來說也是不可承受之重，大家在暫時處分整個準備上感到非常吃力，都沒睡好覺，一人要準備20頁，超過1萬5千字的訴狀。

翁曉玲表示，下星期就要做成暫時處分，希望能維持法律現狀，根本什麼都還沒開始啟動或是造成任何損害的情況。凍結法案只會引起民怨，造成人民對司法的不信賴。

國民黨立委陳玉珍表示，過去國民黨團針對前瞻基礎建設條例聲請釋憲花8個月去查過程，這次卻光速在幾天之內通知立法院要開庭。請大法官看看自己以前怎麼做的，標準要一致。

國民黨立委羅智強表示，憲法法庭變成葉問打拳，大法官用心良苦，非常瞧得起在野黨，安排一打四的憲法法庭，還擔心民進黨拳腳太差，全部跳下來助拳，有沒有心證大家都看到了。一個憲法法庭變成民進黨圍毆場、拳擊場。

羅智強表示，前海基會董事長鄭文燦的案子壓了7年，前瞻基礎建設條例釋憲案查了8個月，但國會改革法案釋憲案1天都不等，是在跟聯邦快遞搶生意嗎？請問憲法法庭有顧到任何程序正義嗎？

羅智強表示，大法官是憲法守門人，不該變成民進黨看門狗，對於下週的緊急處分結果他不會樂觀；就算沒有暫停處分，8月初就要做釋憲的辯論，可見大法官有多急。

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