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翁曉玲稱會抗議2天只睡3小時 林俊憲：代表根本白準備了

立委林俊憲。（資料照）

立委林俊憲。（資料照）

2024/07/11 10:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲稱為了對抗4機關、12名律師的圍剿，她兩天來只睡3小時，將會在法庭內抗議憲法法庭未給機關代表充足時間準備。對此民進黨立委林俊憲表示，這是憲法法庭還是睡眠治療庭？翁大立委說出這句話，代表她根本白準備了嘛，還不如直接去睡個好覺！

林俊憲在臉書PO文表示，啥？抗議2天只睡3小時？這是憲法法庭還是睡眠治療庭？翁大立委說出這句話，代表根本白準備了嘛，還不如直接去睡個好覺！《憲法訴訟法》第43條：「聲請案件繫屬中，憲法法庭為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，得依聲請或依職權，就案件相關之爭議、法規範之適用或原因案件裁判之執行等事項，為暫時處分之裁定。」

林俊憲指出，幫翁曉玲畫重點：「急迫必要性」，聲請暫時處分的初衷，本來就是要防止法律上路造成難以回復的重大損害，聲請到裁定間的空窗期當然越短越好，這不是正常的嗎？妳們當然想一直拖下去，權力能用幾天是幾天的心態，我懂！

林俊憲直言，如果連暫時處分的法理精神都沒搞懂，真的還不如睡飽一點，精神充足，展現出比大法官還大的氣勢來！

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