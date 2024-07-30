高虹安涉貪遭停薪 柯文哲：恐怕我要接濟她過日子

民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，「接下來恐怕我要接濟她過日子了。」（中午來開匯節目提供）

2024/07/30 13:37

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，民眾黨立委張啓楷她抱不平，認為內政部不該將高虹安停職、停半薪。民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目《中午來開匯》專訪時直言，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，「接下來恐怕我要接濟她過日子了。」

柯文哲表示，以無罪推定原則，他還是支持高虹安為自己的清白繼續努力，以高的社經地位沒必要去涉貪11萬元。他坦言，高虹安當初是不想去選新竹市長的，是他叫高去選的，當時也不知道政治這麼險惡，2022年高虹安競選市長期間，鋪天蓋地的打成這樣子。

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針對黨內立委張啓楷為高虹安抱屈，認為內政部不該將高虹安停職、停半薪，柯文哲表示，內政部的作法太刻意了，現在高虹安只是一審有罪停職，不是三審定讞，應該無罪推定。內政部刻意出來在媒體上宣布停職停薪，很羞辱人，把高虹安逼死，台灣的政治不該變成這樣。

柯文哲直言，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，雇一位律師8萬塊算最便宜的，「接下來，恐怕我要接濟她過日子，不然怎麼辦？都沒有收入，也不能出去賺錢。」

至於高虹安自行退黨一事，柯文哲透露，在判決之前，高虹安的秘書來跟黨中央溝通過，高虹安不想製造民眾黨的麻煩，就自己辭掉，解決大家的尷尬。高虹安自己退黨，民眾黨也不用做黨紀處分，畢竟她就不是黨員了。

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