為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高虹安涉貪遭停薪 柯文哲：恐怕我要接濟她過日子

民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，「接下來恐怕我要接濟她過日子了。」（中午來開匯節目提供）

民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，「接下來恐怕我要接濟她過日子了。」（中午來開匯節目提供）

2024/07/30 13:37

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，民眾黨立委張啓楷她抱不平，認為內政部不該將高虹安停職、停半薪。民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目《中午來開匯》專訪時直言，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，「接下來恐怕我要接濟她過日子了。」

柯文哲表示，以無罪推定原則，他還是支持高虹安為自己的清白繼續努力，以高的社經地位沒必要去涉貪11萬元。他坦言，高虹安當初是不想去選新竹市長的，是他叫高去選的，當時也不知道政治這麼險惡，2022年高虹安競選市長期間，鋪天蓋地的打成這樣子。

針對黨內立委張啓楷為高虹安抱屈，認為內政部不該將高虹安停職、停半薪，柯文哲表示，內政部的作法太刻意了，現在高虹安只是一審有罪停職，不是三審定讞，應該無罪推定。內政部刻意出來在媒體上宣布停職停薪，很羞辱人，把高虹安逼死，台灣的政治不該變成這樣。

柯文哲直言，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，雇一位律師8萬塊算最便宜的，「接下來，恐怕我要接濟她過日子，不然怎麼辦？都沒有收入，也不能出去賺錢。」

至於高虹安自行退黨一事，柯文哲透露，在判決之前，高虹安的秘書來跟黨中央溝通過，高虹安不想製造民眾黨的麻煩，就自己辭掉，解決大家的尷尬。高虹安自己退黨，民眾黨也不用做黨紀處分，畢竟她就不是黨員了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲自訴卓冠廷加重誹謗吞敗 判決理由曝
2024/07/29 16:01

柯文哲自訴卓冠廷加重誹謗吞敗 判決理由曝
高虹安判刑 李正皓：下週追加告發違反貪污治罪條例
2024/07/27 16:07

高虹安判刑 李正皓：下週追加告發違反貪污治罪條例

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
不滿卓冠廷爆「塞人到竹市府與高虹安發生口角」 柯文哲提告吞敗
2024/07/29 14:48

不滿卓冠廷爆「塞人到竹市府與高虹安發生口角」 柯文哲提告吞敗
柯文哲提告吞敗 卓冠廷批：在毛胚屋密會高虹安卻告人誹謗
2024/07/29 16:19

柯文哲提告吞敗 卓冠廷批：在毛胚屋密會高虹安卻告人誹謗

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播