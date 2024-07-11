網酸黃國昌憲法法庭上忙看直播 粉專揭數據：難怪有聲量焦慮

黃國昌被發現憲法法庭上疑似在看自己直播留言。（圖翻攝自PTT）

2024/07/11 09:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭昨（10日）下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分，期間立法院機關代表之一、民眾黨立院黨團總召黃國昌卻被發現，竟當庭拿出平板，疑似在看自己直播留言。臉書粉專「聲量看政治」今上午則分享，黃國昌自以為呼風喚雨的聲量高峰期早已結束，並稱「難怪黃國昌有聲量焦慮」、「作為法律專業者，黃國昌的專業表現全部破功；作為直播主，昨天KPI也是相當掉漆，雙輸啦」。

針對藍白強行通過並推翻覆議的國會擴權法案，民進黨立院黨團、行政院、監察院和總統賴清德提出釋憲並聲請暫時處分，憲法法庭10日就暫時處分行準備程序，並同步開直播讓民眾第一時間了解開庭狀況。但有不少網友發現，期間黃國昌竟當庭拿出平板，疑似在關注自己直播影片的留言，引發網友批評「憲法法庭上，你沒做功課就算了，那也當場亡羊補牢一下嘛！竟然還在看自己直播、看留言？」、「果然是被立委耽誤的網紅」。

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臉書粉專「聲量看政治」今上午也發文分享，昨日憲法法庭的直播中，泛綠有11419人看藍白笑話，泛藍則有14918人關切法庭實況，泛白則只有9526人來膜拜他們的國蔥老師。

「聲量看政治」也指出，昨天直播方面，「以黃國昌作為關鍵字」的YT討論，泛藍9314人、泛白僅4649人、泛綠3535人。三陣營都有開直播討論黃國昌，但基本維持前幾天的發現，黃國昌自以為呼風喚雨的聲量高峰期早已結束。

「聲量看政治」也酸，「難怪黃國昌有聲量焦慮，因為早就不是聲量高峰的黃國昌，渴望著回到519前，那種叱吒風雲的聲量感」。並質疑「我看昨天被大法官看穿法律基礎薄弱的黃國昌，要聲量回升，恐怕難啦！」

「聲量看政治」也提到，「想一想，這也意味著，作為法律專業者，黃國昌的專業表現全部破功；作為直播主，昨天KPI也是相當掉漆，雙輸啦」。對此網友也紛紛嘲諷黃國昌「昨天的憲法法庭只是凸顯無法運用法條的法盲黃國昌」、「昧著良知說謊話，非常噁心」、「康乃爾法學博士的含金量還剩多少？」、「難怪在法庭上不忘看直播和留言，建議他還是早早去當直播主吧，那才是他喜歡的工作」等。

臉書粉專「聲量看政治」今上午分享，黃國昌自以為呼風喚雨的聲量高峰期早已結束，並稱「難怪黃國昌有聲量焦慮」、「作為法律專業者，黃國昌的專業表現全部破功；作為直播主，昨天KPI也是相當掉漆，雙輸啦」。（圖擷自臉書）

臉書粉專「聲量看政治」今上午分享，黃國昌自以為呼風喚雨的聲量高峰期早已結束，並稱「難怪黃國昌有聲量焦慮」、「作為法律專業者，黃國昌的專業表現全部破功；作為直播主，昨天KPI也是相當掉漆，雙輸啦」。（圖擷自臉書）

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