印度台北協會參與航太產業公聽會 鍾佳濱：加強台印合作

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、洪申翰等人29日舉辦「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會 。（記者朱沛雄攝）

2024/07/29 14:09

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱等人今（29）日舉辦「台灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會。鍾表示，2020年前總統蔡英文就將太空產業列為六大核心戰略產業之一，加深產官學合作是未來立法院努力的目標。與會的印度台北協會會長葉達夫則熱情邀請台灣廠商與從業人士至印度發產航太工業，並對台印交流充滿期待。

曾於印度總理莫迪辦公室負責太空計劃的葉達夫指出，印度有140萬人從事航太產業，而由於印度幅員遼闊，未來預計在150個機場中，有2千架飛機可運送超過2億3千萬人，因此也積極發展相關產業。葉達夫也熱情邀請台灣廠商與從業人士至印度發產航太工業，完整產業供應鏈。

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葉達夫也提及，在Covid-19疫情期間，印度即已透過無人機運送疫苗與防疫物資，相較於美國而言，他們也擁有較彈性的法規，能包容業者在航太產業創新與生產的投資，對於台印之間的交流他也充滿期待。

鍾佳濱指出，亞洲的傳統太空強權國家例如中國、日本、印度均已達成載人太空飛行，尤其印度是第一個成功進入火星軌道的亞洲國家，也是地球上第4個成功登陸月球的國家，他身為台灣與印度國會議員聯誼會會長，希望能藉由印度台北協會參與公聽會與國會交流作為契機，透過立院為台印航太產業搭起橋樑。

他也提及，隨著全球太空產業的蓬勃發展，政府於2019年通過第三期太空科技長程發展計畫。台灣不僅有衛星與火箭的自主研製能量，也有堅實的半導體、資通訊、機密機械等產業基礎，面對全球巨大的航太市場及產業，除了政府投入資源以外，未來甚至能行銷台灣航太國家品牌。

民進黨立委伍麗華表示，目前政府預算10年約為250億元，但根據統計，航太產值逼近4千億元，兩者相差甚鉅，期待透過公聽會提醒政府產業界實際的需求與期待。

民進黨立委洪申翰說，由於緯度位置，台灣適合發展為火箭發射場；去年台馬海纜斷裂，即便能透過微波備援，但遇上天候影響也有可能干擾品質，希望未來能進一步研議運用低軌衛星等設備備援，強化通訊韌性。

國家太空中心補充，「太空發展法」第14條賦予政府協助太空產業推動業務，因此啟動遙測衛星、低軌通訊衛星、入軌火箭、國家發射場域等相關計劃的精進。

經濟部產業發展署補充，總統賴清德於520就職演說中，提及五大信賴產業之一為延續國防自主的路線投入軍工產業發展，包括國機國造、無人機等國防航太計劃，也能帶動產業與地方發展。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、洪申翰等人29日舉辦「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會 ，並邀請印度台北協會會長葉達夫淺談印度航太科技發展現況。（記者朱沛雄攝）

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