為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

林郁婷遭波蘭對手嘲諷 醫怒：史上首位遭誤判非女性選手來自波蘭

「台灣拳后」林郁婷遭波蘭對手PO梗圖諷刺「並非女性」。（美聯社、翻攝自Dcard）

「台灣拳后」林郁婷遭波蘭對手PO梗圖諷刺「並非女性」。（美聯社、翻攝自Dcard）

2024/08/10 20:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷征戰巴黎奧運，將於11日凌晨3點30分展開金牌戰，未料波蘭對手在尚未開打前，即在IG限動PO出梗圖，諷稱自己是爭奪金牌的「最後一個女人」，慘遭網友撻伐。對此，家庭醫學專科醫師王姿允發文怒轟，「歷史上第一位遭誤判為非女性選手的例子，正來自波蘭」，直呼實在相當諷刺。

王姿允昨（9）日在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」上發文表示，她剛下診看到林郁婷接下來的波蘭對手，在IG限動放上「梗圖」，梗圖大意在是說自己是「最後一個爭奪金牌的女人」，「緊接著河道就飄來這個貼文，讓我加倍覺得諷刺」。

王姿允分享，據說「歷史上第一個女性選手被誤判為非女性選手的例子」，就是來自波蘭。這位田徑女將Ewa Kłobukowska，曾在1964年代表波蘭得到奧運金牌，並打破三項世界紀錄，成為當時世界上跑的最快的女人。

不過在1967年，蘇聯和匈牙利組成了6人醫療團，用不合乎規則的秘密檢驗手法，斷定Ewa染色體有XY，然後國際田徑協會（IAAF）判定她為男性，世界紀錄遭到撤銷。

王姿允接著說道，Ewa當時飽受輿論攻擊的折磨，不斷受到退賽的施壓，最終退出了體育界，雖然她後來懷孕生小孩，但仍未得到任何正式公開的道歉，加害者從來沒有給予被害人應有的補償，當時跟著嘲笑攻擊她的人，也不見有任何的公開道歉。

「都已經過了56年了，還出現一模一樣的事，科學都前進了50年，有一群人還活在半世紀前。」王姿允怒轟，跟著造謠影射「女性選手非女性」的波蘭教練跟選手，「你們是不是忘了，奧運之所以取消驗染色體，就是因為妳們國家出現了全世界第一個，因為有瑕疵的檢驗方式，而被犧牲掉選手生涯的女性運動員」。

王姿允分享，據說「歷史上第一個女性選手被誤判為非女性選手的例子」，就是來自波蘭。（圖片擷取自臉書粉專：王姿允醫師。我的無齡秘笈。）

王姿允分享，據說「歷史上第一個女性選手被誤判為非女性選手的例子」，就是來自波蘭。（圖片擷取自臉書粉專：王姿允醫師。我的無齡秘笈。）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對手發哏圖嘲諷林郁婷…波蘭台灣夫妻PO「波蘭文影片」聲援
2024/08/10 14:52

對手發哏圖嘲諷林郁婷…波蘭台灣夫妻PO「波蘭文影片」聲援
奧運拳擊》林郁婷金牌戰對手風格「怪誕」！波蘭新星放話：我誰都不怕
2024/08/08 20:24

奧運拳擊》林郁婷金牌戰對手風格「怪誕」！波蘭新星放話：我誰都不怕

與永續同行！日月光的全方位CSR實踐
健康網》染色體XY＝男性？ 名醫曝「基因突變案例」是女生
2024/08/05 14:01

健康網》染色體XY＝男性？ 名醫曝「基因突變案例」是女生
奧運拳賽性別爭議 染色體XY≠男性 醫曝4原因力挺林郁婷
2024/08/10 11:02

奧運拳賽性別爭議 染色體XY≠男性 醫曝4原因力挺林郁婷

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
奧運》專注場上敵人 林郁婷準備好了
2024/08/10 05:30

奧運》專注場上敵人 林郁婷準備好了
沒開打就在酸！林郁婷金牌戰波蘭對手PO梗圖 網見翻譯氣炸：沒水準
2024/08/09 19:41

沒開打就在酸！林郁婷金牌戰波蘭對手PO梗圖 網見翻譯氣炸：沒水準
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播