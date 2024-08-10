林郁婷遭波蘭對手嘲諷 醫怒：史上首位遭誤判非女性選手來自波蘭

「台灣拳后」林郁婷遭波蘭對手PO梗圖諷刺「並非女性」。（美聯社、翻攝自Dcard）

2024/08/10 20:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷征戰巴黎奧運，將於11日凌晨3點30分展開金牌戰，未料波蘭對手在尚未開打前，即在IG限動PO出梗圖，諷稱自己是爭奪金牌的「最後一個女人」，慘遭網友撻伐。對此，家庭醫學專科醫師王姿允發文怒轟，「歷史上第一位遭誤判為非女性選手的例子，正來自波蘭」，直呼實在相當諷刺。

王姿允昨（9）日在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」上發文表示，她剛下診看到林郁婷接下來的波蘭對手，在IG限動放上「梗圖」，梗圖大意在是說自己是「最後一個爭奪金牌的女人」，「緊接著河道就飄來這個貼文，讓我加倍覺得諷刺」。

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王姿允分享，據說「歷史上第一個女性選手被誤判為非女性選手的例子」，就是來自波蘭。這位田徑女將Ewa Kłobukowska，曾在1964年代表波蘭得到奧運金牌，並打破三項世界紀錄，成為當時世界上跑的最快的女人。

不過在1967年，蘇聯和匈牙利組成了6人醫療團，用不合乎規則的秘密檢驗手法，斷定Ewa染色體有XY，然後國際田徑協會（IAAF）判定她為男性，世界紀錄遭到撤銷。

王姿允接著說道，Ewa當時飽受輿論攻擊的折磨，不斷受到退賽的施壓，最終退出了體育界，雖然她後來懷孕生小孩，但仍未得到任何正式公開的道歉，加害者從來沒有給予被害人應有的補償，當時跟著嘲笑攻擊她的人，也不見有任何的公開道歉。

「都已經過了56年了，還出現一模一樣的事，科學都前進了50年，有一群人還活在半世紀前。」王姿允怒轟，跟著造謠影射「女性選手非女性」的波蘭教練跟選手，「你們是不是忘了，奧運之所以取消驗染色體，就是因為妳們國家出現了全世界第一個，因為有瑕疵的檢驗方式，而被犧牲掉選手生涯的女性運動員」。

王姿允分享，據說「歷史上第一個女性選手被誤判為非女性選手的例子」，就是來自波蘭。（圖片擷取自臉書粉專：王姿允醫師。我的無齡秘笈。）

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