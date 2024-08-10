中國版星鏈火箭太空解體 700碎片威脅上千具衛星

中國「長征六號甲（Long March 6A）」火箭，6日搭載「千帆星座」首批衛星升空。（歐新社）

2024/08/10 19:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國有企業「上海垣信衛星科技公司」（SSST）日前發射被稱為「中國版星鏈」、中國衛星通訊網「千帆星座」的首批衛星，不過火箭將衛星送上軌道後，其中一節在太空中解體，產生700多塊碎片，威脅地球軌道上千具衛星和其他物體。

上海垣信衛星科技的18枚衛星，6日由「長征六號甲（Long March 6A）」運載火箭送上距離地表約800公里的低地軌道部署後不久，上節火箭突然隨即解體。美國太空司令部8日發文證實這具火箭解體，在低地軌道造成300多塊可追蹤殘骸。

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不過《路透》9日報導指出，美國太空碎片追蹤公司LeoLabs估計，目前至少已出現700塊碎片，仍持續增加，有可能達到超過900片，將使得這起事件規模成為歷來數一數二大。

太空新聞網站Space.com報導指出，「可追蹤殘骸」通常意指直徑小於10公分的物體，這批新產生的殘骸肯定也含有許多小到難以追蹤的碎片。

數名分析人士指出，這些碎片形成的殘骸雲位於地表上方800公里高處，可能持續存在好幾年，威脅地球軌道上有逾千枚衛星和其他物體，有發生危險的碰撞事件風險。

《路透》引述監測軌道衛星活動的太空追蹤公司「彈弓航太（Slingshot Aerospace）」策略副總裁夏福爾（Audrey Schaffer）說法，有超過1100枚衛星和其他太空物體，有和這些中國火箭殘骸碰撞的風險，「現在所見的是，未來3天內有超過1100個預計交會距離小於5公里的碰撞機會」，這些身陷風險的物體中，約1/3是活動中的太空船，可以操縱避開這些碎片，其他是無法控制的既有太空垃圾，避不開這批新的碎片，也因此許多分析家擔心發生連環碰撞。

6日發射的這批衛星是中國「千帆星座」計畫首批部署的衛星，該計畫被外界稱為「中國版星鏈」，要挑戰美國「太空探索科技公司（SpaceX）」的「星鏈」（Starlink）衛星系統。

目前還不清楚該枚火箭解體，是因為與另一個物體碰撞，或者是未使用的火箭燃料發生爆炸。路透向上海垣信衛星科技公司詢問此事，該公司並未置評。

長征六號甲運載火箭2022年也曾發生尚未返回地球大氣層，就在太空解體，當時引發西方多國和太空永續倡議者批評，指責中國應該更妥善控制對已使用的廢棄火箭的處理。

夏福爾說，「坦白說，這型火箭又發生同樣的問題令人感到失望」，「這種產生殘骸的事件本可避免，也不應該再發生」。

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