重量級！日本跨黨派議員8/12訪台 前防相、前外相都在列

日本眾議員石破茂將再度訪台。（資料照，記者方賓照攝）

2024/08/10 06:29

首次上稿 08-09 23:05

更新時間 08-10 06:29

〔記者方瑋立／台北報導〕日本跨黨派國會議員訪團「思考日本安全保障議會之會」將於12日至14日訪台，成員包括前防衛大臣石破茂、中谷元，前外務大臣前原誠司、前防衛大臣長島昭久、渡邊周及前首相輔佐官北神圭朗等6位眾議員。外交部9日表達誠摯歡迎，期盼促進台日合作，強化全球民主陣營韌性，共同維護印太區域和平穩定與繁榮發展。

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外交部宣布，由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」將於8月12日至14日訪台，由日本前防衛大臣石破茂及前外務大臣前原誠司擔任共同團長，團員包括前防衛大臣中谷元、前防衛副大臣長島昭久、前防衛副大臣渡邊周及前首相輔佐官北神圭朗等共6位眾議員。

外交部指出，訪團在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並將拜會前總統蔡英文，以及國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄與臺灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就促進台日安全保障等議題交換意見。

外交部續指，「思考日本安全保障議員之會」訪團團員皆為熟悉國防安全及區域情勢的專家，並曾在日本政府部門擔任防長及外長等重要職務。

外交部強調，除對訪團表達誠摯歡迎外，也期盼在當前威權主義國家不斷挑戰以規則為基礎的國際秩序，造成區域緊張情勢持續升溫的狀況下，藉由該團訪台交流促進我國與日本等理念相近國家的合作，並強化全球民主陣營的韌性，共同維護台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

日本眾議員前原誠司將率團來訪。（資料照，記者朱沛雄攝）

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