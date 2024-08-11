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再添壞消息！英特爾宣布停辦今年創新論壇

去年11月，英特爾執行長季辛格出席台北的Intel Innovation科技論壇。（資料照）

去年11月，英特爾執行長季辛格出席台北的Intel Innovation科技論壇。（資料照）

2024/08/11 06:32

首次上稿 08-10 22:41
更新時間 08-11 06:32

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，正削減成本與人力，以保存不斷萎縮的現金儲備的英特爾，已將原訂下月在加州聖荷西登場的Intel Innovation 2024科技論壇，延後至2025年舉行。

英特爾9日在一封電子郵件聲明說，在2024剩餘的時間中，該公司將透過Intel Connection與英特爾人工智慧高峰會（Intel AI Summit），繼續在全球舉行較小型且更具針對性的活動、網路研討會、黑客松以及聚會，同時也將出席其他業界活動。

英特爾上週甫公布低於預期的財報，當時執行長季辛格宣布一份令人失望的銷售預期，他也宣布停止發放股利，並計畫裁員15%，相關跡象顯示，在季辛格領導下，英特爾距重返榮耀還有一大段距離。

一年一度的Intel Innovation是季辛格為恢復英特爾的技術優勢與影響力，而力推的活動之一。該大會是以「英特爾開發者論壇」（IDF）為藍本設計的活動，1997年至2017年舉行IDF曾為電腦產業設定發展方向。

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