市價飆破千萬！澎湖「黃金龜王」之爭 最重的是…

2019-02-19 19:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵重頭戲「黃金龜王之爭」，今天（19日）正式登場，單一最重的黃金龜王，仍由鎖港北極殿260兩奪冠；總和最重則是由山水上帝廟372兩金靈龜居冠，市價都超過千萬元。另外，澎湖最大牡蠣養殖區的菜園東安宮，則推出特色牡蠣龜。

山水上帝廟是首間開啟澎湖黃金龜乞求的廟宇，由現任縣議員張再興家族率先以黃金龜還願，從此展開澎湖黃金龜乞龜史，鎖港北極殿雖是後起之秀，但近年來加心願歸還，單一龜體260兩贏過山水上帝廟金靈龜的228兩，可是上帝廟金靈龜加龜蛋總和372兩，仍居全澎之冠。

去年山水上帝廟360兩金靈龜，由五星級旅行社董事長陳至通乞得，也是陳至通三度與上帝廟金靈龜結緣，今年加心願增加為372兩大金龜歸還，增加的12兩以金蛋方式歸還；至於鎖港北極殿260兩黃金龜王得主陳大松，今年直接加心願20兩黃金價100萬元歸還，今天元宵節正式亮相。

現在金價飛漲，每兩接近5萬元，得主必須提出等值擔保品，廟方才願意將金龜交付，免得來年出現「龜上壁」情形，隔年一去不回頭，廟方就損失慘重了，而山水金靈龜龜體為228兩、鎖港黃金龜龜體則是260兩，市價都超過千萬元，主龜體不會再長大，在元宵夜間休息至得主領回期間，都暫時放置在鎖港派出所代為保管。

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